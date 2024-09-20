孫芸芸香奈兒不穿好　肩帶滑落慵懶又性感

▲孫芸芸穿香奈兒背心刻意落下肩帶，背愛馬仕鱷魚皮包。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸無論是自身穿搭或空間布置品味都備受好評，今（20日）她一次滿足粉絲，分享工作室模樣與近日穿搭，眾人目光多數停留在她看似隨興但件件都是精品的裝扮上，她身穿有大大雙C Logo的香奈兒（CHANEL）細肩帶背心與迷你裙，刻意讓肩帶垂落，慵懶又有些性感的風格魅力十足。





▲孫芸芸示範自創同名品牌YUN YUN SUN耳環，搭配黑色蕾絲繞頸洋裝。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

46歲的孫芸芸駐顏有術，且始終維持少女般的身材，駕馭起任何風格的服裝都時髦有型，她穿香奈兒細肩帶服裝的這天，還背著鱷魚皮材質的黑色愛馬仕（Hermès）包，款式應是解放女性雙手的Kelly Ado背包，搭載可調節肩帶，因此可變化出手提、雙肩背、單肩背與斜跨等4種背法。





▲孫芸芸是晶礦愛好者，工作室與居家空間都可見她的收藏。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸除了熱愛殿堂級的愛馬仕、香奈兒等一線精品，每回分享穿搭文也會置入她的同名首飾品牌YUN YUN SUN的新設計，近期她更用心宣傳與朋友共同創立的生活風格平台INATTENTION所銷售的晶礦，收藏不少水晶的她喜愛感受其能量，也用以布置居家與工作室空間，進而與粉絲分享她所鍾情美的事物。

