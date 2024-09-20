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陳喬恩婚禮前開箱逾30萬精品禮物　喜收Gucci包、Roger Vivier鞋

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▲▼陳喬恩開箱精品 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩日前背著新歡愛馬仕Kelly Moov跨肩背包遊日。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩與馬來西亞富二代藝術家老公Alan（曾偉昌）剛結束日本自駕旅行返家，準備22日於馬來西亞舉辦婚宴，她興奮開啟禮物開箱模式，開心亮出總值超過30萬元的精品禮物，包括Gucci Aphrodite小型新月形肩背袋、法國精品鞋履Roger Vivier白色運動鞋與2款包，款款都讓身為精品控的她愛不釋手。

▲▼陳喬恩開箱精品 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩開箱禮物出現Gucci Aphrodite小型新月形肩背袋，70,200元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩曾透露不愛運動，自認最好的運動就是逛街，日前與老公在日本旅遊時公開兩款新到手的愛馬仕（Hermès）手袋，一款是Kelly Moov跨肩背包，另一款為甜美的櫻花粉凱莉包，兩款新歡伴遊日本，讓她心情大好。

▲▼陳喬恩開箱精品 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩讚Roger Vivier晚宴包猶如藝術品。（圖／翻攝iam_joechen IG）

未料回到家又有驚喜等著陳喬恩，光是Roger Vivier就送上3件禮物，包括實穿的金屬方扣白色運動鞋、被她視為藝術品的閃亮水晶花朵裝飾晚宴包，而她一直想買一款適合熱帶島嶼穿搭的竹籃包，Roger Vivier彷彿也聽到她的願望，送上約152,000元的Wicker Jewel迷你花鑽皮革拼籐編手拿包，讓人好奇她是否已拎到馬來西亞，準備22日於蘭卡威五星度假村舉行海島婚禮的事宜。

▲▼陳喬恩開箱精品 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩正想買個竹籃包，就收到Roger Vivier送的禮物Wicker Jewel迷你花鑽皮革拼籐編手拿包，約152,000元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

▲▼陳喬恩開箱精品 。（圖／翻攝IG）

▲Roger Vivier Viv Skate金屬扣運動鞋，約32,000元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

►陳喬恩買愛馬仕不手軟　兩款新歡到手、櫻花粉凱莉包超美

►陳喬恩與孫芸芸撞愛馬仕包　俏皮設計拍賣價近40萬

關鍵字：

陳喬恩, 愛馬仕, Hermes, 柏金包, Roger Vivier, Gucci

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