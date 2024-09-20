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Blancpain「藍眼淚」錶台北101全球獨賣　捨日期窗秀海洋奇景

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▲▼Blancpain,Breitling 。（圖／公關照）

▲Blancpain首度為台北101專賣店獨家打造藍眼淚限量腕錶，限量30只，451,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1953年推出世上第一只現代潛水腕錶、被譽為「當代潛水腕錶之父」的瑞士名錶Blancpain，首開先例為單一專賣店推出專屬限量錶款，獲此殊榮正是台北101專賣店，將可獨家銷售以象徵海域生態富饒的「藍眼淚」現象為靈感、限量30只的五十噚深潛器藍眼淚限定腕錶，捨去了日期窗，讓面盤盡情展現夜光蟲淡藍色螢光的「藍眼淚」奇幻色調，搭配簡潔的針筒形指針和點狀時標，以彰顯如海面波光粼粼的模樣。

▲▼Blancpain,Breitling 。（圖／公關照）

▲Blancpain邀双方藝廊創辦人胡朝聖，攜手台灣藝術家陳萬仁、劉文瑄及王怡婷打造Blancpain《自然的迴響》品牌藝術展。

為慶祝台北101專賣店專屬限量錶上市，Blancpain特別邀請曾策畫2018年與2019年台北《Nuit Blanche 白晝之夜》、双方藝廊創辦人胡朝聖，攜手台灣藝術家陳萬仁、劉文瑄及王怡婷，於NOKE忠泰樂生活3樓Uncanny打造為期9天的《自然的迴響》品牌藝術展，更獨步全球展出2024年「年度海洋攝影師」及「女性五十噚獎」得獎作品；此外， Blancpain更首度串聯台北唯一入選米其林必比登推薦的盤式甜點名店「HUGH dessert dining」，以及位於台南的2024年新科亞洲百大酒吧的「MOONROCK」，以美食引領10月開跑的「藍眼淚計畫」，無論是視覺或味蕾都挑起人們對海洋的重視。

▲▼Blancpain,Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Navitimer B01 Chronograph 43航空計時錶星宇航空特別版精鋼（左）限量140只288,000元，18K紅金版限量25只633,000元。（圖／百年靈提供）

今年歡慶140周年的瑞士名錶百年靈（Breitling）也為台灣錶迷帶來驚喜大禮，與源自台灣的STARLUX Airlines星宇航空歷經3年溝通、研發，合作打造3款特別版聯名腕錶，分別為限量140只的Navitimer B01 Chronograph 43 STARLUX AIRLINES EDITION航空計時腕錶星宇航空特別版不鏽鋼款與限量25只的玫瑰金版，以及限量10只的Emergency II STARLUX AIRLINES EDITION緊急求救腕錶星宇航空特別版，面盤配色立刻讓人聯想到星宇航空，讓董事長張國煒心動表示3只都想納為收藏。

►張國煒戴百年靈曝名錶收藏規模　「說多講我奢侈，說少又不信」

►雷達表黑白雙色融為一體　棋盤格面盤吸睛

關鍵字：

Blancpain, Breitling, 百年靈

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