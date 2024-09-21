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網球選手中斷比賽找鑽石手鍊　「網球手鍊」成珠寶界經典

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▲▼網球手鍊 。（圖／公關照）

▲海莉比伯混搭多款Tiffany手環，包括細緻又閃耀的網球手鍊。（圖／翻攝haileybieber IG）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶圈常說的「網球手鍊 Tennis Bracelet」，指的就是由大小一致、顏色相近鑽石構成的手鍊，是不受時空或流行風潮更迭影響的經典設計，但原來此類型手鍊被稱為「永恆手鍊 Eternal Bracelet 」，因1978年網球女將Chris Evert所戴的鑽石手鍊在比賽中滑落，她為此中斷比賽找手鍊而得名。

▲▼網球手鍊 。（圖／公關照）

▲Tiffany Victoria花簇鑽石手鍊，2,300,000元。（圖／Tiffany提供）

網球手鍊設計簡潔，無論單戴或疊搭其他個性手環、腕錶都有型，加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的模特兒老婆海莉比伯（Hailey Bieber），就曾雙手戴滿Tiffany & Co.各種硬式手環，穿插細緻的網球手鍊，依然閃耀出眾，Tiffany除了經典圓鑽手鍊，旗下Victoria花簇鑽石手鍊以設計感取勝。


▲▼網球手鍊 。（圖／公關照）

▲卡地亞鑲嵌52顆共重4.68克拉的圓形明亮式切割鑽石的經典手鍊，約1,010,000元起。（圖／卡地亞提供）

▲▼網球手鍊 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓 Classics系列圓形明亮式切工鑽石網球手鍊（右）。（圖／海瑞溫斯頓提供）

卡地亞（Cartier）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、De Beers等國際珠寶品牌有雋永耐看的網球手鍊，多為鑲嵌明亮式車工鑽石款式，並備有不同手鍊尺寸、不同克拉數鑽石可供選擇，當然也必須輔以品牌精湛鑲工，才能讓一圈美鑽散發最極致耀眼的光彩，隨著手腕動作熠熠生輝。
 

▲▼網球手鍊 。（圖／公關照）

▲De Beers DB Classic圓形明亮式鑽石手鍊。（圖／De Beers提供）

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關鍵字：

網球手鍊, Tiffany, Harry Winston, Cartier, 卡地亞, De Beers

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