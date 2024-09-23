李英愛空氣瀏海成功減齡　穿過膝長靴像動漫美少女

▲李英愛穿黑色套裝搭配過膝長靴出席TASAKI活動，成功減齡。（圖／翻攝leeyoungae0824 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星李英愛是凍齡女神代表人物，日前她出席珠寶品牌TASAKI活動，更讓人驚嘆她不僅是凍齡，還減齡變成動漫美少女！當天她身穿黑色西裝外套配迷你裙，搭配過膝黑色長靴，又帥又瀟灑，還帶有少女感，網友指出關鍵在於她梳了看似隨興的包包頭並配上空氣瀏海，根本看不出實際年齡53歲。





▲李英愛空氣感瀏海造型相當年輕。（圖／翻攝leeyoungae0824 IG）

李英愛無論私下或出席活動，造型多以優雅端莊為主，6月到法國參加LV（Louis Vuitton，路易威登）「Awakened Hands, Awakened Minds」高級珠寶發表會，以極簡的黑色V字領禮服搭配華麗珠寶貴氣登場；8月底出席Bottega Veneta發表會，身穿駝色斗篷，都令粉絲印象深刻。





▲李英愛8月底出席Bottega Veneta活動，身穿駝色斗篷亮相。（圖／翻攝leeyoungae0824 IG）

此次出席TASAKI 70周年活動，李英愛一身黑色勁裝配上少女感髮型，再度引爆減齡話題，她同時搭配TASAKI 70周年全新設計的balance build 系列耳環、TASAKI balance signature系列18K 白金鑲鑽阿古屋珍珠串鍊與戒指，站在品牌此次聯手人氣漫畫家藤本樹的作品前，猶如從漫畫中走出的美少女。





▲李英愛（左二）6月到巴黎出席LV高級珠寶展，穿搭流露貴婦風格。（圖／翻攝leeyoungae0824 IG）

