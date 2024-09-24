Swatch骷髏錶有點搞笑　竟是《辛普森家庭》霸子被電到

▲Swatch AYE CARUMBOO! 為錶徑47 mm的霸氣大錶，4,500元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch自去年11月起，以著名節目《辛普森家庭》為靈感創作The Simpsons 系列腕錶，特別是聖誕節、情人節等節日總有特別版腕錶陪伴錶迷度過節慶時光，而即將到來的萬聖節，品牌以墨西哥亡靈節為主題，設計兩款全新辛普森家庭腕錶，當中錶徑達47毫米的霸氣大錶AYE CARUMBOO!，面盤主視覺為神秘骷髏，不過細看竟有點搞笑，原來是劇中調皮兒子霸子（Bart Simpson）被電到了！

▲Swatch靈感源自墨西哥亡靈節的D'OH OF THE DEAD腕錶，3,450元。

Swatch為萬聖節打造的AYE CARUMBOO!腕錶，以黑色面盤與錶帶襯托霸子被電到後的白色和粉色重影骷髏圖案，連指針與錶帶都加入閃電元素，令人莞爾；另一款新作D'OH OF THE DEAD 腕錶則以Ofrenda（家庭祭壇）為設計靈感，點綴墨西哥亡靈節傳統的裝飾元素與色彩。





▲瑞莎代理的以色列童裝品牌nununu，有不少適合萬聖節應景的骷髏圖案設計。（圖／翻攝nununuworld IG）

不少家長都會在萬聖節期間替孩子精心打扮，但各式道具服可能只限活動穿著，藝人瑞莎代理的以色列童裝品牌nununu，經典設計之一即為骷髏圖案服裝，只需再稍微加工或搭配配件，就能穿上街參加萬聖節遊行討糖了，此外，nununu今年秋冬主打Side Eye側面眼睛系列，鬼靈精怪的風格也能作為萬聖節服裝，更實際是不拘泥於節慶穿著，日常也容易配搭。





▲Side Eye系列是nununu秋冬主打的圖騰之一。