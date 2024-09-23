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AP輕盈鍛造碳錶更上層樓　首見雙色、耐濕還耐刮

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▲▼AP,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列43毫米雙追針GMT大日期計時碼錶。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼錶）於材質製作又有新突破，最新亮相的Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列43毫米雙追針GMT大日期計時碼錶，首次採用彩色鍛造碳材質，歸功於色度鍛造技術（Chroma Forged Technology，CFT）製成的深黑色創新材質，並於輕盈鍛造碳錶殼中框選用藍色螢光顔料形成雙色效果，與鏤空面盤的黑藍配色完美呼應。

▲▼AP,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列43毫米雙追針GMT大日期計時碼錶，錶殼鍛造碳材質和藍色螢光纖維與雙色鏤空面盤相呼應。

睽違8年，鍛造碳材質於AP錶重新回歸，但此次歷經5年研發再進化，使用色度鍛造技術讓碳纖維可以直接被上色，且運用範圍更廣泛，並具耐震、耐熱和耐濕特性，與其他鍛造碳另一差異是樹脂含量較低，因此更耐刮，目前已獲專利保護。新款Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列雙追針GMT大日期計時碼錶，即在CFT碳錶殼中框點綴藍色螢光纖維，並搭配黑色陶瓷錶圈，以及鏤空面盤裝飾電光藍色計時圈，顯露年輕活力氣息，夜晚來臨時，塗覆螢光物料的時標、指針與計時器指針會散發藍光，充滿未來感。

▲▼AP,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT限量28只的Spirit of Big Bang迷彩藍碳纖維計時碼錶，1,026,000元。（圖／HUBLOT提供）

同樣積極探索各種創新材質的HUBLOT，也為黑錶中注入藍色調，打造獨特的Spirit of Big Bang 迷彩藍碳纖維計時碼錶，配上運動風的機能性藍色魔鬼氈錶帶，展現年輕潮流感，而面盤承襲鏤空經典彰顯複雜的機芯結構，功能小盤也飾以藍色呼應迷彩藍色調。
 

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關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, HUBLOT

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