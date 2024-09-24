柯震東最貴錶收藏保密　自認「我有好好賺錢」

▲柯震東出席「匠心·獨具」時間藝術展直呼大開眼界。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳雅韻／台北報導

亞洲最具規模的獨立製錶展、第八屆「匠心·獨具」時間藝術展（IWST, Independent Watch & Art Salon Taiwan），即起至26日於寶麗廣場地下一樓BELLAVITA Art Gallery舉行，今（24日）柯震東受邀看展，他見到名錶實品直呼大開眼界，問及目前收藏最高價的錶款為何？他沒有正面回答，僅說：「我有好好賺錢。」





▲2024 獨立製錶展「匠心·獨具」時間藝術展即日起至26日舉辦。（圖／葳鑠提供，以下同）

柯震東今年3月亮出在文華精品刷了851萬元的單據引發轟動，後來亮出當時定價851萬元的RICHARD MILLE 35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶，推測刷的就是此款錶，但他並非百萬名錶不可，2,500元卡西歐計算機錶也是他的心頭好，今他透露選錶的條件看緣分、設計理念，有些錶款與車子聯名、性能獨特或深具故事性，都會吸引他。





▲Armin Strom限量25只Dual Time GMT Resonance腕錶，4,850,000元。

此次「匠心·獨具」時間藝術展以「機韻‧第四維度的淬鍊」為主題，匯聚Armin Strom、ARTIME、BIVER、CZAPEK、Ferdinand Berthoud、Haute-Rive、Kross Studio、L’Epee、Manufacture Royale、MB&F、Renaud Tixier、Singer Reimagined和URWERK等13個頂尖獨立製錶品牌以及百年座鐘品牌，分別祭出限量之作吸引藏家。其中Armin Strom即展出全球限量25只的Dual Time GMT Resonance腕錶，亮點為完全獨立設置的兩個時區，錶主可在兩個錶盤上自由調整時與分，成功與市場上普遍只能獨立調整時數的錶款做出區隔。





▲Biver搭配深藍色彼得石面盤的Automatique Atelier系列腕錶，3,750,000元。





▲Ferdinand Berthoud限量38只的Chronomètre FB RES腕錶，8,960,000元。





▲MB&F具2個獨立計時與序列飛返功能的Legacy Machine Sequential Flyback Platinum腕錶，7,750,000元。

同時間登場的精采展覽，還有國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）三方聯手耗時7年策畫的「大美不言」典藏精粹特展，9月26日至12月29日於台北國立故宮博物院舉辦，展出三方260件展現工藝極致美學的藏品，展開跨越時空的東西藝術對話，2025年1月23日將移師到嘉義故宮博物院展至4月20日。





▲「大美不言」典藏精粹特展，踏進展場有清乾隆時期「洋彩玲瓏轉旋瓶」（左起）、梵克雅寶1952年製的Zip項鍊、1883—1884年作品「布洛瓦帶蓋長頸壺」迎賓。（圖／記者陳雅韻攝）