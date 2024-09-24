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翠玉白菜與梵克雅寶祖母綠項鍊同台　故宮「大美不言」展華麗登場

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▲▼ 大美不言展 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲「大美不言」展覽壓軸展示梵克雅寶1971年印度風格祖母綠鑽石項鍊（左起）、故宮清代翠玉白菜、巴黎裝飾藝術博物館珍藏的清代如意三足花瓶。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），9月26日至12月29日於台北國立故宮博物院舉辦「大美不言」典藏精粹特展，展出三方展現工藝極致美學的藏品。踏進展場有清乾隆時期「洋彩玲瓏轉旋瓶」、1883—1884年作品「布洛瓦帶蓋長頸壺」與梵克雅寶1952年製的Zip項鍊迎賓，而展覽尾聲的壓軸展櫃，則展示故宮赫赫有名的清代「翠玉白菜」、梵克雅寶1971年印度風格祖母綠鑽石項鍊與巴黎裝飾藝術博物館珍藏的清代如意三足花瓶，跨越時空的東西藝術對話，令人回味再三。

▲▼ 大美不言展 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲「自然萬物」主題呈現巴黎裝飾藝術博物館珍藏的日本菊花圖案伊勢形紙（後），故宮的明代剔紅菊花圓盤、清康熙銅胎畫琺瑯菊花紋方壺，梵克雅寶1937年CHRYSANTHEMUM胸針（右）。（圖／記者陳雅韻攝）

此次三方聯手的「大美不言」典藏精粹特展，取名自莊子名言，意指自然界中存在著一些具有非凡、無法言喻的美，值得悉心感受。展品涵蓋陶瓷、玉石、玻璃、銅器、銀器、金飾、傢飾、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等，當中96件來自故宮、80件為裝飾藝術博物館藏品，梵克雅寶典藏珍寶則有85件，在建築師田根剛設計的沉浸式展場中，分別以「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」五大主題展區陳列，三方藏品相互呼應，充滿妙趣。

▲▼ 大美不言展 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲「自然萬物」主題展出梵克雅寶1962年煙盒（後排左）、1970年《歐普藝術御門》手鐲，故宮館藏明代端石海天浴日硯（前排左），巴黎裝飾藝術博物館典藏《向竇加致敬》雕塑。（圖／記者陳雅韻攝）

走進「大美不言」典藏精粹特展的「自然萬物」展間，大型摺疊屏風引領參觀者遊歷菊花主題展品，梵克雅寶CHRYSANTHEMUM菊花造型胸針展現世家引以為傲的隱密鑲嵌工藝；「動靜有形」主題則由巴黎裝飾藝術博物館典藏《向竇加致敬》雕塑完美詮釋；再步入「奇幻仙境」，怎能錯過梵克雅寶藏家夢寐以求的仙子胸針，翩然飛舞的靈動姿態與巴黎裝飾藝術博物館的舞者雕塑相呼應。

▲▼ 大美不言展 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲「奇幻仙境」主題展出梵克雅寶經典的仙子胸針。（圖／記者陳雅韻攝）

暗藏小機關的28件藏品在「神祕莫測」展區亮相，精湛工藝技術予人驚喜，故宮展出乾隆皇帝的「百什件」奇趣盒極為亮點之一，採用多層隔間的設計，並在側面設有隱藏抽屜，可存放鼻煙盒、扇子、玉器、瓷器等；最後一個展區「五彩繽紛」由紫粉色系水晶展品引領參觀者進入繽紛世界。「大美不言」典藏精粹特展年底前於台北故宮展出，2025年1月23日將移師到嘉義故宮博物院展至4月20日。

▲▼大美不言展 。（圖／公關照）

▲「神祕莫測」主題呈現故宮珍藏的清代竹黃貼花百什件，存放，如鼻煙盒、扇子、玉器、瓷器等。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼大美不言展 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶1926年紫水晶猴飾桌鐘呼應「五彩繽紛」主題。

▲▼大美不言展 。（圖／公關照）

▲法國裝飾藝術博物館珍藏的1815年至1830年間法國Bercy水晶廠製作的戒指座。

▲▼ 大美不言展 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲故宮、梵克雅寶與巴黎裝飾藝術博物館三方合作展覽，花卉展品相當吸睛。（圖／記者陳雅韻攝）

而愛好鐘錶的人士即起至26日也能大飽眼福，正於寶麗廣場地下一樓BELLAVITA Art Gallery舉辦的第八屆「匠心·獨具」時間藝術展（IWST, Independent Watch & Art Salon Taiwan），是亞洲最具規模的獨立製錶展，此次匯聚13個頂尖獨立製錶品牌以及百年座鐘品牌，包括Armin Strom、ARTIME、BIVER、CZAPEK、Ferdinand Berthoud、Haute-Rive、Kross Studio、L’Epee、Manufacture Royale、MB&F、Renaud Tixier、Singer Reimagined和URWERK。

▲▼匠心獨具錶展 。（圖／公關照）

▲2024 獨立製錶展「匠心。獨具」時間藝術展自即日至26日盛大展開。（圖／葳鑠提供）

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關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, 故宮, 巴黎裝飾藝術博物館

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