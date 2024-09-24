戴G-SHOCK衝浪安啦！　東奧銀牌選手最愛金屬保護桿設計

▲G-SHOCK第三度與衝浪選手五十嵐卡諾亞打造聯名腕錶GLX-5600KB-1 ，5,300元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK第三度與2020東京奧運為日本奪得銀牌的衝浪好手五十嵐卡諾亞攜手，打造衝浪也能佩戴的的聯名錶款GLX-5600KB，以品牌旗下G-LIDE系列中的GLX-5600為基礎型號，配備LCD的寬敞的錶面顯示，讓潮汐圖、月齡、潮漲與潮退時間和高度，以及日出或日落時間等資訊，一目了然，而錶圈與錶帶採用生質樹脂製成，減少對環境的影響，同時也實現對海洋友善承諾。





▲五十嵐卡諾亞於2020東京奧運代表日本出賽奪得銀牌。

五十嵐卡諾亞為G-SHOCK聯名錶GLX-5600KB提供不少設計巧思，包括錶殼以不同深淺的黑色創造出如海浪波紋的層次感，搭配金色蒸鍍處理錶盤格外出色，而啟動EL背光照明會出現他的簽名，背蓋與錶盤中央頂部、錶帶都印有他所屬的號碼50，他還點出一項吸引他的重要元素，表示：「金屬保護桿的堅固設計對於任何衝浪者來說也是個關鍵吸引力。」





▲背光照明飾有五十嵐卡諾亞簽名。

同樣走在潮流尖端的Swatch，自去年11月起以著名節目《辛普森家庭》為靈感創作The Simpsons 系列腕錶，近日迎來最終章，推出長2.10公尺的超大錶THE SIMPSON FAMILY MAXI作為The Simpsons 系列最後一款時計，黃色背景上印有 Homer荷馬、Marge 美枝、Bart 霸子、Lisa 花枝和 Maggie 奶嘴等5位主角頭像，趣味設計作為居家空間掛飾，吸睛度百分百。





▲長2.10公尺THE SIMPSON FAMILY MAXI時計是Swatch設計的The Simpsons系列最後一款作品，4,500元。（圖／Swatch提供）