噴香新趨勢：不分性別的「中性香」兼具沉穩柔美　多重個性更迷人

記者李薇／台北報導、攝影

中性香近年很受到歡迎，具有男性的穩重又有女性的柔美，其實在每個人身上都會有這樣的一面不是嗎？以下就分享幾支近期的新作，味道非常迷人，絕對是中性香首選。

＃MONBLANC 黑色大班淡香精，125ml、售價6000元

擁有精湛技藝的MONBLANC向來書寫工具的天花版，其「黑色大班」大師傑作系列一直是標誌性代表作品，至今已經問世100年之久，慶祝滿周年，全新推出頂級大師傑作香氛系列，把書寫文化與香氛結合，運用墨水瓶的概念設計瓶身，透過黑色廣藿香象徵書寫墨水散發的文卷氣息，具有象徵性的白朗峰不僅設計在瓶蓋，更在香氣之中添加冰川香根草，溫潤優雅的木質香氣，就像是筆尖流暢在紙上躍動，精緻典雅。

＃迪奧 香氛世家系列淬鍊香精－蒙田大道，80ml、售價16100元

從迪奧頂級的香氛世家系列精選5支熱賣香氣，由香水創意總監Francis Kurkdjian將香氛結構化繁為簡，少了時間沉澱的層次，卻讓人能夠更直覺的透析淬鍊香精更精準的氣息，其中，代表迪奧旗艦店的蒙田大道，從中性的淺灰色蛻變成扎實的灰色香韻，明顯的柑苔調輔以木質香氣，傳遞出更為鮮明沉穩內斂的氣質，個性直率、俐落。

＃Diptyque 撫木之息淡香精，100ml、售價10000元

過去以香氛描述旅行的回憶，Diptyque這次聚焦在當下的所見所聞，將大自然的點滴濃縮成香氛的組合，全新Les Essences de Diptyque系列總共推出5款不同的淡香精，其中，撫木之息的味道別具層次，宛如高聳入雲的參天大樹，由千年樹皮緊密包裹，歷經風霜仍然屹立不搖的力量與堅韌，透過荳蔻、檀香以及黑咖啡，模擬樹皮的紋理與歲月的沉澱。