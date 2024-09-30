星巴克10／1推「大杯買一送一」　85度C同天第二杯4折

▲星巴克國際咖啡日推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

10／1國際咖啡日，連鎖咖啡包括星巴克、85度C也推出優惠活動，10／1當天星巴克推出買一送一，且很有誠意的從「大杯」規格就符合好友分享資格，而且優惠飲品還包括星冰樂；85度C也在當天推出中大杯咖啡第二杯4折優惠。

星巴克10／1推出「國際咖啡日 好友分享日」活動，當天從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

不提供優惠品項為雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，其他不適用門市請看文後列表。

另10／1當天85度C也推出優惠，所有中大杯咖啡系列，同品項同大小第二杯4折，冷熱飲皆有優惠。像大杯美式咖啡兩杯原價140元，當天特價98元；大杯拿鐵咖啡兩杯原價190元，當天特價133元，平均一杯不到67元。寄杯也可適用，以「重拿鐵咖啡」為例，10杯原價990元，活動特價690元，即可現省300元。

85度C表示，此優惠活動僅限民眾到門市購買，85 Cafe APP線上訂餐外帶外送無此優惠，現場帶走每人限購三組（共六杯），寄杯辦法依各門市公告為主。

星巴克不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。