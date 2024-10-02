小資族必學「333存錢法」快速存一桶金！穩穩控制無形的花費

文／LOOKin

每個月領著死薪水的上班族，若是想要達到財務自由成為現在最火紅的FIRE族，還是要先學會「理財」！但是千萬別還不會走路就想先跑，本金不雄厚的小資族們，別急著想投資致富，或是研究一下複雜的理財方法！最容易起步、又簡單能持之以恆的「333存錢法」先學起來，月薪3萬上班族也能速存一桶金！

無腦致富、小資必學的333存錢法

▲333存錢法。（圖／LOOKin提供）

所謂的「333存錢法」就是將每個月的薪水分成均等的三等分，分別是儲蓄、日常的花費以及投資理財。

333存錢法

1：儲蓄

這個存錢方法的最大好處就是，可以完全避免自己一領到薪水，便不知不覺地先把錢花掉。

”收入－支出＝儲蓄 → 收入－儲蓄＝支出”

這個公式看似相同，但在執行上卻會有很不一樣的結果！將每個月花費過後所剩下的錢存起來，絕對會遠少於先存下設定好的金錢。



可將專用來儲蓄的帳戶與薪資帳戶分開，當每月5號薪水一入帳，就先轉出1/3的金額到儲蓄帳戶當中，以免在不知不覺中花光了薪資帳戶的存款。

2：日常花費

另外1/3則是日常花費，這個部分涵蓋了生活中的所有支出需求，通勤費用、伙食費用、房租水電以及購物與娛樂。333存錢法最大的優勢便是在於穩穩控制住了無形的花費，將金額很明確地設定在薪水的1/3，其實對於租屋族來說是比較困難的，所以這個部分就要考量是否能「提高收入」或是「降低房租」，在這個方面需要有所取捨。

3：投資理財



最後便是投資理財了！在這個萬物皆漲的通膨時代，若只知道將錢放入銀行，過了10年、20年後，經過通膨的變化，那筆錢的能買到的東西已經遠比10年前、20年前少得多。所以建議可將1/3的薪水投入理財項目當中，無論是股票、基金、ETF，甚至是房產，讓錢生錢，才能真正踏上致富之路。





▲讓錢生錢才能真正踏上致富之路。（示意圖／unsplash）

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