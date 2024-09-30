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小心秋天「落髮季」到來！3 Tips鞏固豐盈秀髮

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艾瑪絲,歐舒丹,頭髮,養護,落髮,掉髮,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖、品牌提供

豐厚髮量與視覺年齡息息相關，進入秋季時序，換季氣候不穩定，時而下雨潮濕悶熱、溫差變化、頭皮清潔不完全，可能致使頭髮變得更加扁塌，草本頭皮養護專家艾瑪絲提出「維持頭皮健康的第一步，始於頭皮淨化，從根源養護頭皮健康，是避免頭皮問題的重要根基。」

日常頭皮清潔、營養攝取均衡對於頭皮養護相當重要，髮縫線變寬、掉髮、頭髮稀疏，都是常見的髮肌困擾，頭皮溫和潔淨是重要關鍵第一步。頭髮生長周期包括成長期、衰退期與休止期，每日掉髮100根以內屬於正常範圍；當頭皮未適度清潔，可能引發毛囊阻塞、頭皮發炎、皮屑油脂堆積、毛囊炎等頭皮問題，若擔心掉髮而不敢洗頭，反而會讓頭皮問題日積月累，讓頭皮困擾變得更加嚴峻。

艾瑪絲,歐舒丹,頭髮,養護,落髮,掉髮,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

秋天與季節轉換之際，常見頭皮屑、頭皮搔癢、乾燥等頭皮問題，落髮困擾除了遺傳、免疫系統失調等因素影響，當上述頭皮問題發生，若過度搔抓頭皮致使毛囊損傷，持續反覆發炎、傷口未復原的狀態下，可能致發疤痕性的落髮。

然而，頭皮清潔不完全、壓力、睡眠作息也是致使落髮的關鍵原因，建議做好頭皮潔淨、慎選洗髮產品，因應制宜使用適合頭皮現況的洗髮精，避免全年同一瓶洗髮精用到底；頭髮稀疏扁塌時，則建議挑選髮根強健、清爽豐盈類型的頭皮專用洗髮精及養護產品。

艾瑪絲,歐舒丹,頭髮,養護,落髮,掉髮,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

打造豐盈健康頭皮Tips：

1. 洗髮第1步，前導液態頭皮潔淨：使用頭皮淨化液進行頭皮前導深層潔淨，發揮優異的肌膚調理與舒緩，液態質地流動性佳，協助潔淨每一處頭皮髮肌，軟化固態油脂、老廢角質，洗後頭皮彷彿會呼吸般的舒暢感。

2. 使用清爽豐盈洗髮精，根源潔淨養護：建議挑選專為細軟脆弱髮所設計的豐盈配方，深入毛孔洗淨固態油脂，溫和淨化，調理頭皮油脂分泌、強健髮根，從根源漸淨洗護養髮，淨化調理豐蘊頭皮健康強韌。

3. 頭皮專用養髮液，讓頭皮保養更加分：於洗髮後及早晚、出門前使用強健髮根、清爽控油的頭皮養髮液，於頭皮髮根處均勻噴灑，提升頭皮防護力、調理頭皮油脂分泌、強健髮根，讓頭皮保養更加分，維持頭皮清爽不扁塌。

【推薦單品】

＃艾瑪絲 森系列強健豐盈洗髮精，400ml、售價580元

艾瑪絲,歐舒丹,頭髮,養護,落髮,掉髮,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

專為細軟脆弱髮所設計的養髮配方，深入毛孔洗淨固態油脂，搭配鋸棕櫚酊調理皮脂分泌、松油醇維持頭皮健康活力，強健髮根豐盈有感，特別適合中性或是油性頭皮、細軟脆弱髮使用。

＃歐舒丹 草本深層修護精華油，50ml、售價880元

艾瑪絲,歐舒丹,頭髮,養護,落髮,掉髮,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

歐舒丹的髮品經常也是女性愛用的品牌，全面更新的包裝，展現氣質文青風格，其中專屬頭皮使用的精華油，蘊含歐白芷精華油、植物神經醯胺、5種植萃精華油、蓖麻籽油、甜杏仁油、維他命原B5及維他命E，一抹徹底揮別毛躁、髮尾分岔和斷裂困擾，可用於濕髮或乾髮，僅在官網獨家販售。

關鍵字：

艾瑪絲, 歐舒丹, 頭髮, 養護, 落髮, 掉髮

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