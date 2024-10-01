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LG拓展AI webOS平台　電視會「聽你說話」幫調音量、螢幕亮度

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▲LG發表最新AI webOS系統應用。（圖／品牌提供）

▲LG發表最新AI webOS系統應用，將操作電視變得更加個人化。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

記者蔡惠如／首爾報導

南韓家電品牌LG近期在仁川舉辦的webOS高峰會，宣布旗下「AI webOS」智慧平台的擴展策略與未來藍圖，重點在於透過AI技術，家中操控與體驗電視的方法將更人性化與多元化，且進一步強化該平台的生態系統，並預計將其推廣至更多領域，包括遊戲、車載資訊娛樂系統和電子看板等。

▲LG發表最新AI webOS系統應用。（圖／品牌提供）

看準日後軟體將成為關鍵主導的趨勢，LG近年宣布轉型成為媒體與娛樂平台公司的願景，目前LG已成為全球最大的智慧顯示器廠商之一，截至2023年底已售出超過2億台，而硬體裝置的數量已可成為一個大平台，在LG裝置上使用的webOS系統勢必也將拓展，AI webOS平台正是該轉型的核心部分，LG投入超過1兆韓元（約7.4億美元）在該平台的發展，期望通過擴充內容和服務，進一步提升產品的價值。

▲LG發表最新AI webOS系統應用。（圖／記者蔡惠如攝）

串流娛樂平台在疫情期間獲得飛躍性的增長，成為目前家庭中智慧電視的主要娛樂選項，由LG主導的webOS系統以「增進使用者體驗」、「擴充平台內容」、「擴大裝置數成長」3方向，透過巨量的智慧電視銷售、商用裝置、投影設備等，加上未來計劃納入的第三方電視品牌與其他產品類別。LG預計在未來三年內，搭載webOS系統的裝置數量將超過3億台，成為另個國際影音平台。  

目前AI webOS平台已為全球180多個國家的用戶提供服務，並擁有超過4000款應用程式，涵蓋娛樂、健身、教育和遊戲等多個領域。

▲LG發表最新AI webOS系統應用。（圖／品牌提供）

對於webOS使用者來說，這次LG擴展策略的最大不同點在於平台的智慧化和個性化體驗的顯著提升。AI技術的整合使得webOS不再僅是一個操作系統，而是轉型為一個智慧生活解決方案平台，帶來了更多便利性和深度的個性化服務。

▲LG發表最新AI webOS系統應用。（圖／記者蔡惠如攝）

▲透過最新AI科技，電視可以辨識家中每個使用者聲紋，意即你一開口它就知道你是哪位使用者，會直接開啟你的專屬頁面，此外也能透過聲控進行操作調整，如反應螢幕太暗，便即時提出解決方案。

首先，AI Concierge功能允許使用者通過語音辨識和數據分析來接收個人化的應用推薦，裝置可以辨識個人聲紋，只需要說話就能辨識使用者，並能自動切換至每位用戶的專屬主畫面，無需手動進行操作，當然也不需要在其他觀看者前鍵入自己的密碼。

▲LG發表最新AI webOS系統應用。（圖／記者蔡惠如攝）

▲電視也可以透過AI分析目前環境音，主動調整到觀影者最舒適的觀賞模式。

▲LG發表最新AI webOS系統應用。（圖／記者蔡惠如攝）

▲LG發表最新AI webOS系統應用。（圖／記者蔡惠如攝）

▲連結其他裝置之後，也可在螢幕上出現相關資訊，像是跑步機即可在螢幕上方顯示跑步時間，可以邊看電視內容邊得知運動訊息。

其次，LG與GeForce NOW和Amazon Luna等雲端遊戲平台的合作，強化了webOS的遊戲功能，特別是透過藍牙超低延遲技術，標榜使用者在操作遊戲控制器時，能感受到極低的延遲，提升遊戲體驗的沉浸感，最後是webOS Pay的引入，讓用戶可以更方便地在平台上購買內容和服務，並且透過AI驅動的廣告解決方案，用戶的內容推薦將更加符合個人偏好。

▲LG發表最新AI webOS系統應用。（圖／記者蔡惠如攝）

▲LG發表最新AI webOS系統應用。（圖／記者蔡惠如攝）

▲LG發表最新AI webOS系統應用。（圖／記者蔡惠如攝）

LG強調webOS平台自推出以來，已400個以上品牌採用，並持續擴展至不同應用場景，包括車載資訊系統和智慧顯示器，以提供個性化的服務和無縫的用戶體驗，並推動公司加速轉型為媒體與娛樂平台公司。

另一間韓廠三星旗下電視則使用自家開發的平台Tizen，也不會放過AI趨勢，表示已使用AI進行影像升頻技術，改善畫質和音質，並曾對外表示日後透過Tizen和部分重大硬體升級，電視產品得以提供更多AI功能，讓用戶體驗提升。

關鍵字：

家電, LG, 智慧平台, AI, webOS

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