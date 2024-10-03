趙露思、金智媛改眉型差超多！韓系寡淡眉畫法　延伸眉尾五官更精緻

文／美人圈

臉型五官比例和諧標準，很大一部分看眉毛！眉型差異有多大？眉毛可以改變五官輪廓、修飾臉型，近期《淚之女王》金智媛、趙露思都透過改變眉型來達到美貌升級，下面一起看看新手畫眉基本公式，怎麼畫出適合自己、最修飾的眉型？

《淚之女王》金智媛改變眉型，顏值大升級

《淚之女王》金智媛美貌多次引發話題，仔細看她的妝容，其實眉型變化相當大！以前的眉型比較偏韓系平眉，雖然也是美，但是沒有修飾感、缺少那種讓人驚艷的感覺，也顯得有些壓抑。在《淚之女王》中飾演財閥千金，金智媛調整眉型，增加眉型弧度、讓眉毛更加長也更柔，俐落的凸顯五官，讓臉型更加精緻立體了。

▲金智媛。（圖／IG@geewonii）

另外，這種偏長、自然弧度的眉型也可以很好的增加溫柔、大氣的感覺，延伸的眉尾線條對於修飾臉寬來說也很有感！同樣，近期不斷被懷疑整形變美的趙露思，仔細看她也是透過「加長眉型」來起到修飾五官臉型的效果，整個人變得更加精緻、五官也更高級。

▲趙露思。（圖／小紅書@趙露思）

韓系寡淡眉畫法步驟

1：染眉膏或遮瑕先弱化眉色

眉毛顏色太深會顯得生硬、不自然，因此畫眉第一步先「淡化眉色」很重要，淡化眉色可以很好的模糊眉型。畫眉毛前，先用染眉膏輕輕刷過眉毛，順著毛流刷在眉毛上弱化眉毛存在感，深棕或黑髮等深髮色建議選擇偏「灰棕調」的染眉膏來淡化眉色，髮色偏淺或有漂髮的話，建議選擇偏「淺金色」的眉色，如果眉毛本身顏色就偏淡的話，也可以用小眼影刷沾取些「淺棕色」的霧面眼影或修容粉，輕輕掃過眉毛邊緣，淡化眉毛顏色效果更自然。

▲畫眉第一步先淡化眉色。（圖／IG@benefitcosmeticskorea，下同）

濃眉淡化眉色技巧！用「遮瑕膏」淡化眉色

如果本身眉毛偏濃密的話，可以用螺旋眉刷沾取極為少量的遮瑕，順著毛流輕輕刷在眉毛上。注意螺旋眉刷沾取遮瑕只需要極少的量就好，先等遮瑕微微乾燥、再輕輕刷上眉毛，遮瑕會比較不容易結塊，後續畫眉毛時也要等遮瑕乾燥後才可以接著畫，避免遮瑕糊掉。

2：眉筆填補眉型

根據原本眉型大致框架後，選一支比原本眉毛還要淺的眉筆，先虛虛的畫在眉毛最空的位置，起到填補眉型的效果。要注意的是越往眉毛邊緣要畫得越輕也越淡，而且畫的方向要根據毛流方向去變化，這樣子可以營造出自然的毛流效果，完成這步驟後，也可以用螺旋眉刷再稍微暈染一下邊緣，會發現眉毛更加立體，而且有種自然的毛絨感。

3：延伸眉尾，視覺上縮窄臉寬

想要更有修飾臉型的效果，可以再用眉筆延伸眉尾，將眉尾稍微延長可以縮小臉部外緣的留白，顯得五官更加集中，同時顯臉小、也有減齡顯嫩的效果，完成這步驟後，也可以在用螺旋眉刷稍微暈染一下邊緣，會發現眉毛顏色在視覺上真的明顯淡化，而且眉毛邊緣也很自然。

4：眉膠梳整毛流感

將眉毛底色淡化、填補空隙後，接下來要加強毛流感，比起可能會讓眉色變深的染眉膏，畫完眉型後，推薦用「透明眉膠」輕輕梳整眉毛毛流，輔助固定眉毛毛流感，讓眉毛毛流更加乾淨俐落。透明眉膠可以先用衛生紙擦過、確保附著量不會太多，接著眉頭輕輕往上、眉中約斜上45度、眉尾則順著往下，眉毛毛流感會更加立體。

5：最後用眉粉加強眉型

最後，就是再稍微用眉粉加強一下眉型，讓整體眉型更加清晰。眉粉選擇上注意顏色不要太深、與眉毛底色相當即可，一樣輕輕在毛流空隙處畫出線條、讓眉型更立體，不僅相當減齡顯嫩，同時也可以修飾凸顯臉部輪廓，如果不喜歡那種毛絨感眉型的話，這一步驟也可以省略！

▲用眉粉加強，讓整體眉型更清晰。（圖／IG@kirsh_blending）

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