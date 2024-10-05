痣面相解析！臉上的痣在5個位置別點掉　淚痣超美、鼻尖能優化五官

文／美人圈

過去不少人都想點掉臉上的痣，覺得會影響外表或運勢，但近期反而流行起「畫痣」！除了最常見的淚痣，其實根據不同的臉型、妝造色彩、髮型等等，都各有其最適合的痣位置，像在臉頰、嘴角、鼻樑等等部位，能有效地在視覺上調整臉部比例和妝容重點！以下整理出5種最美痣位置，快往下參考看看吧！

淚痣（眼下痣）：拉長臥蠶，增加氛圍感

一直以來都有「美女必有淚痣」的說法，也有一說是淚痣會讓人在交談時，視線會不自覺地集中在眼睛，進而營造出自然又曖昧的四目相交氛圍。除了增添氛圍感，淚痣更有拉長臥蠶的效果，在視覺上能有效地放大雙眼，因此非常多人在畫完妝時，喜歡在眼下畫一顆痣，瞬間讓妝容精緻度又往上了一個層次。

淚痣代表



1：IVE 張員瑛

張員瑛臉上有兩顆痣，一顆在靠近嘴唇左邊的位置，另一顆則較為明顯，在右眼下面的位置，也就是淚痣。張員瑛平時的妝容和髮型可以說和淚痣超級適合，像是純慾可愛的千金小姐。

▲張員瑛的淚痣明顯。（圖／IG@for_everyoung10）

2：BLACKPINK Lisa

Lisa的淚痣相較張員瑛比起來，位置更高，更靠近眼尾外側，為她深邃五官增添了獨特的美麗，讓她整體的風格更具個性，也成為了她標誌性的特徵之一。

▲Lisa的淚痣是標誌性的特徵之一。（圖／IG@lalalalisa_m）

3：金裕貞

金裕貞淚痣的位置跟Lisa的位置差不多，在她笑起來時有加深臥蠶的視覺效果，讓金裕貞看起來更帶有一種無辜感，讓人很想疼她。

▲金裕貞。（圖／IG@you_r_love）

眉骨痣：縮短眉眼間距、拉長臉長

眉骨痣非常適合短寬臉，在視覺上除了有拉長臉部的效果外，還可以突顯面部的立體感，使面部輪廓看起來更為明顯深邃，讓眉骨部位的曲線更突出。在風格上也塑造一種看起來不好惹的銳利感，增加辨識度。如果是短寬臉的人，也可以試試看畫上一顆痣，整體感受很不一樣喔！

眉骨痣代表：BLACKPINK Jennie

有眉骨痣的人和有淚痣的人相比起來，數量較少，最具代表性的韓星不外乎就是BLACKPINK的Jennie。Jennie的臉型洽巧就是偏短一些的，因此眉骨痣在她臉上非常適合，很有高級感的氛圍。

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

鼻樑、鼻頭痣：調整中庭比例、鼻子塌扁

鼻子上有痣，會讓鼻子看起來更挺！在鼻子上點痣能很好的調整中庭比例，不同高度也會也不同的效果。假如中庭偏長，點在位置稍微高一點的鼻樑處（但不超過眼頭），能讓臉部看起來不那麼長，也能讓鼻子看起來更挺、更立體；相反地如果是中庭偏短的人，將痣點在靠近鼻頭的鼻尖處，則能夠達到拉長臉部比例，和讓鼻頭更精緻、不那麼塌扁的視覺效果。

鼻樑、鼻頭痣代表

1：Twice Mina

Twice的Mina在鼻樑處的痣可以說是畫龍點睛、神來一筆，讓她整個人都更有神秘感，自帶一種獨特的魅力，不管是濃妝淡妝、披髮盤髮都和這顆痣非常適配。

▲Twice Mina。（圖／IG@mina_sr_my）

2：Red Velvet Joy

Red Velvet的Joy鼻頭上有顆顏色較淡的痣，雖然遠看較沒存在感，化妝後也會稍微有點蓋住，但這顆痣依舊更凸顯了Joy高挺的鼻樑和精緻的鼻頭，讓整個人有種高冷的仙女氣質。

▲Red Velvet Joy。（圖／IG@_imyour_joy）

臉頰痣：縮短中庭、澎潤臉部

如果說淚痣是略帶撫媚、曖昧的魅力，那臉頰痣就是活潑及可愛的代表！像是IU的臉頰痣，就讓她的蘋果肌顯得更澎潤可愛，這是因為在臉頰畫痣，可以在視覺上讓臉部空白處變短，以此達到縮短中庭的效果，更能讓對方的視線重點集中在臉部，讓人有種臉部澎起來的感覺，兩種效果疊加自然就會有可愛、活潑的氛圍。

臉頰痣代表

1：IU

在不少韓國粉絲的心中，IU的臉頰痣就是清純及可愛的象徵，她左臉頰上的痣顯得整個人更加活潑和清新，也十分符合她平易近人、溫和友善的個性，看著看著就莫名的被治癒了！

▲IU的臉頰痣。（圖／IG@dlwlrma）

2：少女時代 太妍

少女時代的太妍雖然不算是可愛活潑的形象，但恰巧因為她臉頰上的痣也沒有那麼明顯，因此太妍的臉頰痣反而給人一種清冷透明感，搭配濕髮妝造可以說是超級適合！

▲太妍。（圖／IG@taeyeon_ss）

嘴角、下巴痣：增加下巴存在感

嘴角、下巴痣能很有效的增加下巴的存在感，很適合下巴短的人，下巴較長的人就沒那麼適合了，可能反而有點戽斗的感覺。除了增加下巴的存在感，另外嘴角痣也會給人一種成熟穩重的感覺，且隱約有著一絲性感的魅力。

嘴角、下巴痣代表

1：aespa Karina

aespa Karina的嘴角痣就非常受到粉絲喜愛，和Karina白皙的皮膚、烏黑的長髮簡直搭到不能再搭。Karina顯眼的嘴角痣不管是搭配表演時酷帥時髦的妝造，或下班後慵懶可愛的私服，都不會突兀。

▲Karina。（圖／IG@katarinabluu）

2：Twice 彩瑛

Twice 彩瑛的嘴角也有一顆很顯眼的痣，和Karina較為不同的是，彩瑛的個人風格色彩更為強烈，若將形容成Karina為透明的開水，那彩瑛則是繽紛的糖果。她的嘴角痣也將這種隱形的個人色彩，很好的顯現了出來，即是臉部多了一個重點也完全不突兀、凌亂。

▲彩瑛嘴角有一顆很顯眼的痣。（圖／IG@chaeyo.0）

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