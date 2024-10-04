2024周年慶「滿額贈」亮點　間諜家家酒、台灣插畫家聯名實用又可愛

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2024周年慶檔期到來，今年滿額贈超可愛！一起看看有哪些亮點吧！

INNISFREE



INNISFREE首次攜手日本現象級動畫作品《SPY×FAMILY 間諜家家酒》 ，推出多款兼具可愛與實用的滿額贈品，主角「安妮亞」和喜歡的「花生」、以及具有預知能力的大型犬「彭德」 ，通通在INNISFREE周年慶就可以一次收藏！

1.新客消費滿NT$888，即贈SPY×FAMILY手機掛繩（兩款隨機不挑款）。

2.消費滿NT$1,500，加贈SPY×FAMILY環保收納袋（兩款隨機贈送）。

3.消費滿NT$3,800，加贈SPY×FAMILY造型枕毯（兩款隨機贈送）。

RMK



RMK推出實用又方便的滿額贈好禮，像是吹風機、化妝包等。

1.消費折後滿NT$4,500（不可含特惠組），贈RMK舒壓底妝5件組。

（組合內容物：持妝凝膠粉霜10g+粉紅泥膜皂霜30g+煥膚美肌露(舒壓型)N 30mL+W修護菁萃油霜 8g+紗網化妝包）

2.消費折後滿NT$6,800（可含一組特惠組）， 贈Kolin歌林輕巧型大風量吹風機（莫蘭迪藍）。

IPSA



IPSA跨界聯手日本國寶級「可愛い」始祖原田治插畫大師，用超可愛的OSAMU GOODS帶給消費者可愛周年慶聯名贈禮，預購會獨家限定聯名贈禮包含旅行收納包、旅行連帽頸枕、LED折疊鏡，實用又可愛！

1.凡於預購會前預約訂購滿NT$8,000，並於預購會期間回櫃完成結帳。贈IPSA流金水100ml + IPSA x OSAMU GOODS聯名收納包乙個（2款隨機恕不挑款）。

2.凡於預購會期間，單筆結帳金額滿NT$12,000，另購買黑色包裝商品單品，滿額NT$2,000（此單品金額不可合併列入單品滿額NT$5,500組合）贈IPSA x OSAMU GOODS聯名旅行連帽頸枕乙個（2款隨機恕不挑款）。

3.周年慶正檔活動期間消費折後滿千（不含工具類）即可加購IPSA x OSAMU GOODS聯名禮袋，售價NT$720（流金水100ml + IPSA x OSAMU GOODS聯名LED折疊鏡乙個）（3款隨機恕不挑款）。

ELEMIS



今年ELEMIS愛莉美的3歲生日慶英倫美肌慶典邀請以俏皮多變的風格聞名的台灣插畫家KINGJUN，以ELEMIS海洋膠原療癒力為概念，打造獨家限量的聯名贈禮。

1.消費滿NT$3,000即贈煥膚亮顏洗面乳30ML、杏桃紓緩化妝水50ML（總價值NT$840），官網獨家。

2.消費滿NT$5,000即贈 ELEMIS x KINGJUN聯名托特袋、煥膚亮顏洗面乳30ML、杏桃紓緩化妝水50ML（總價值NT$1,430）。

3.消費滿NT$8,000即贈ELEMIS x KINGJUN聯名水瓶、ELEMIS x KINGJUN聯名托特袋、海洋膠原緊緻精華乳霜15ML、煥膚亮顏洗面乳30ML、杏桃紓緩化妝水50ML（總價值NT$3,870）。

4.消費滿NT$12,800即贈 ELEMIS x KINGJUN聯名水瓶、ELEMIS x KINGJUN聯名托特袋、海洋膠原緊緻精華乳霜15ML、煥膚亮顏洗面乳30 ML、杏桃紓緩化妝水50ML、大溪地雞蛋花沐浴乳200ml（總價值NT$5,270），百貨獨家。

5.消費滿NT$18,000即贈 ELEMIS x KINGJUN聯名水瓶、ELEMIS x KINGJUN聯名托特袋、海洋膠原緊緻精華乳霜15ML、煥膚亮顏洗面乳30 ML、杏桃紓緩化妝水50ML、大溪地雞蛋花沐浴乳200ml、大溪地雞蛋花潤膚油200ml（總價值NT$7,270），百貨獨家。

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