安格斯12星座一周運勢9／30～10／6　金牛善用幽默、處女趁機投資

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

這周牡羊座的身心靈走入了難得的平靜，就算人際中仍有許多吵吵鬧鬧的關係，但新月巧妙柔化了牡羊座愛衝撞的銳角，特別是水星、太陽的合相力量，啟動了屬於牡羊風趣又可愛的光明面，對於單身的牡羊來說，這是一個展現自我的好時機，會吸引到有趣的對象，建議主動參加社交活動，讓自己有更多機會認識新朋友。

金牛 4.21～5.20

整體星相沒有過激的影響，對金牛座來說，沒有變化就是最好的變化，結束上周小驚心動魄的運勢擾動之後，這周整體的好運有感上升，不妨放下面無表情的防衛面具，善用屬於金牛睿智又小耍冷的幽默感應對各種人際挑戰，就不難在感情與人際關係中尋找平衡，單身者愈到秋天愈能更好地迎接未知機遇。

雙子 5.21～6.20

日水合相注入的新能量，為這周無趣的雙子座運勢中注入了活泉，建議雙子別再對感情、對人際無感又冷淡啦！近期的聚會或邀約別全都推拒門外，某些戶外休閒活動乍看只是強身健體，卻能為你打下愛情的機緣，單身者這周真愛的捕獲力雖然低微，但不代表完全沒桃花，只需要再靜待一陣子，自然就能迎來粉粉嫩嫩的緣分佳音。

巨蟹 6.21～7.21

金星落在巨蟹座第五宮位，讓這周的你在感情與人際上的表現格外值得關注喔！對於單身的巨蟹座來說，桃花運勢強勁，可能會遇到不少主動示好的異性，社交場合中容易吸引到目光，但要小心爛桃花的出現，特別是那些有目的性的接近。此時你的人際互動更加頻繁，友情的溫暖能適時為你帶來溫暖，抒解工作或生活上的鬱悶與低潮。

獅子 7.22～8.22

在人群中受到的注目，是好事也算壞事，特別是這周的你與人之間的互動言談雖然沒有惡意，但一個多話就容易引發衝突或心結，火星星下需要注意自己溝通時的語氣態度。單身者感情上充滿潛力，你的真摯與積極能量，是你能勝出其它人的一大特質，面對感情只要認真付出過就不必太過計較，上天總是公平的！

處女 8.23～9.22

生活偏好、習慣能進一步影響著另一半，與其拼命說服對方順服自己，不如欣賞不同的生活方式，單身處女身心相對舒坦自在，濃烈的個人色彩將有機會引領你走向不同以往的人際圈，且交際圈運旺，不乏貴人朋友在其中，值得經營；投資小有斬獲，應把握機會趁勢跟進小賺一波。

天秤 9.23～10.22

金星相位能讓自信與魅力俱增，這周有望成為人群中的人際王，十分活絡的人際互動。而近期不論是人際還是感情，天秤就算刻意想要低調、壓低存在感，仍然不能免俗的受到各方注視，工作表現小有亮點，而單身者行情則水漲船高，千萬別在第一時間就暈船，保持不急不徐的理性態度，與你百分百契合的對象終會現身！

天蠍 10.23～11.22

大環境暗藏了許多考驗，這周的你愈懶散愈快樂，而愈快樂就愈能擁有好運的體質，特別是感情上得當心欲速則不達，就算對方的暗示已經再明顯不過，但你的過於積極主動仍然可能帶來壓力，讓到手的緣分嚇退，與其天天掛懷著對方的想法，不如放下偶包灑脫一點，自己先開心快樂，才能增強感情的魅力，把心上人狠狠「吸引」過來。

射手 11.23～12.21

感情與人際運勢呈現出十分活躍的布局，火星八宮之下再得到日水加持，愛情運勢相對輕鬆愉快，與情人默契增強，信任感和親密感都能更進一步，而單身射手的社交機會增多，身邊不乏有趣的對象，但需謹慎處理新關係，以免無端沾惹緋聞八卦，近期射手有機會結識女性貴人，能得到她們在工作或生活中的支持和幫助，算是運勢中小小亮點。

摩羯 12.22～1.19

隨著冥王星逆行於摩羯座本命宮位，某種消極又慵懶的氛圍正默默浮現。近期可能會讓你感到情感關係上的疲憊，讓你對兩人關係持保留態度，可能會面臨一些情感上的小摩擦，建議避免追根究底的提問，以免造成不必要的傷害。單身者同樣容易落入困惑的泥沼，建議你先釐清自己真正的想法，而不是急於尋找伴侶。

水瓶 1.20～2.18

行星的動化在這周顯得固化而穩定，對於水瓶而言雖然少了點驚喜，卻也相對更安心，人際關係方面可能會感受到一些孤獨感或疏離感，與朋友之間的聯繫似乎變得不如以往緊密，趁著假期可以主動聯繫老朋友，或者參加社交活動來擴展你的社交圈。有對象者這段時間也適合與信任的另一半分享你的內心感受，不僅能獲得支持，也能幫助你釐清思緒。

雙魚 2.19～3.20

雙魚座這周在金星進駐感情宮之下，浪漫帶點苦的複雜情緒變本加厲，不管身邊有沒有對象，都可能牽扯進某些曖昧不明的雲霧之中，感情路上也面臨不少磕絆，好在近期雙魚的友情人際順風順水、運勢不減反增，周遭過來人的提點下，能讓你稍稍釐清渾沌的情感狀態，但前提是任何苦悶都要適時抒發，才能即時得到解套。

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