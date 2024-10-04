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小CK聯名暗黑系品牌BLVCK！純黑美學結合玫瑰元素　黑色控心動到不行

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Charles & Keith與巴黎品牌BLVCK攜手推出聯名系列，純黑美學與玫瑰元素的結合，絕對令黑色控心動到不行！有哪些單品、何時開賣？一起來看看。

Charles & Keith積極與各領域展開的合作，是粉絲們時刻關注的焦點，近期官方便宣布一項新消息，那就是與巴黎品牌BLVCK推出聯名系列！源自法國的BLVCK，其所推出的所有商品都是純然的黑色，是他們家最招牌的特色，而這次Charles & Keith與BLVCK雙方的合作也不例外，系列推出的手袋與鞋款皆是純黑色系，並低調加入了浪漫的玫瑰元素，總共四個單品，哪一款打中你的心？

Charles & Keith x BLVCK聯名系列

開賣時間：於2024年10月1日起官網獨家販售

玫瑰彎月斜背包

雙方聯名系列中延續了Charles & Keith的暢銷Philomena半月包型，這是韓韶禧先前便曾在私下使用的同款，這回經過BLVCK的合作改造，除了將原先的金屬鏈帶換為黑色皮革背帶，還在拉鍊的位置加裝一朵暗黑玫瑰，展現低調的浪漫氛圍。

玫瑰肩背包

跟上時尚圈近年的大包趨勢，Charles & Keith x BLVCK系列推出一款設計俐落的肩背包，運用柔軟PU皮質呈現率性態度，上方的玫瑰則是透過氣墊設計打造出立體浮雕效果，背起來給人感覺不爭不搶，但就是會讓人想多看一眼！

玫瑰厚底長靴

秋冬季必備的長靴也囊括在這次的聯名系列中了！鞋款上，設計加入了金屬元素，側邊的扣環呈現玫瑰的雕刻圖案，顯現一股歌德暗黑的風格，簡約的版型容易與各種造型搭配。

暗黑小熊吊飾

BLVCK的小熊是品牌相當熱門的單品之一，本次聯名融入雙方的人氣元素，讓暗黑小熊穿上了聯名造型的衣服。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Charles ＆ Keith, BLVCK

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