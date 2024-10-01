為旅行而生！照了縮小燈的5cm眼頰盤、小拖鞋粉撲　超迷你尺寸可愛又輕便

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

國慶假日即將到來，很多人都有旅行的打算，出門走跳不想大包小包，聰明精簡很重要，以下就分享多款超可愛迷你好物，小巧方便好攜帶，立刻減輕超多負擔。

＃J-LIN 木韻優仕套裝系列－旅行組，售價899元

外出旅行沒有精緻完美的妝容當然不被允許，但是一般刷具很難攜帶，放進包包不但容易壓到刷毛、甚至會弄得到處都是彩粉，開架彩妝用品專家J-LIN就推出超可愛的迷你刷具套組，一次6支刷具：細節刷、粉底刷Ｍ、遮瑕刷、斜眼唇刷、斜粉刷、長毛眼影刷Ｍ，眼妝、眉毛、底妝全都搞定，短把的設計還配有專屬收納盒，捲一捲放包包都完全不怕弄髒弄壞。

＃1028 多角遮瑕手指粉撲，3入、售價135元

1028近年大舉發展，彩妝、保養、工具等不同領域都大規模推出一系列單品，其中，看似扁扁小巧的「小拖鞋」多角遮瑕手指粉撲，採用Rubycell極細緻絨面材質，不需要沾濕就可以直接使用，高回彈海綿膚觸澎彈舒適，雖然僅有一隻手指使用，但其實全臉上妝也很快速方便，連眼下、鼻翼等細節都能夠完美掌握，回購率100%。

＃I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒，售價530元

直接把眼影、頰彩製作成僅有5c大小的方盒，超精緻的設計，一抹就可以迅速打造出完整的妝容效果，而且完全不需要苦惱配色問題，直接調配出最適合亞洲人的色調，單擦或是混合堆疊都能夠擁有最韓系的質感，從上市到現在已經推出8種不同的色選，可以說是節省化妝包空間的最佳幫手。