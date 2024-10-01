巴黎時裝周／炎亞綸、彭千祐雙帥新中式造型！夏姿「點䨝」鳶尾花刺繡絕美

記者鮑璿安／綜合報導

SHIATZY CHEN 夏姿・陳在巴黎時裝周發表2025春夏系列，選址於品牌鍾情的巴黎知名當代藝術中心東京宮（Palais de Tokyo），以「點䨝」為名展現獨有的東方美學。看秀嘉賓更有炎亞綸、彭千祐等人，不約而同換上中式造型，給人耳目一新的感覺。





▲（依序）炎亞綸、彭千祐看秀。（圖／品牌提供）

炎亞綸換上秋冬系列一襲刺繡白立領外套，而彭千祐首次嘗試新中式風格，以中式手工蘇繡蘭花全長大衣，搭配金屬釦立領襯衫，來到會場直擊最新大秀發表。設計總監Shiatzy Chen過去以中式傳統中的書寫文化、墨痕之美構思新裝，本季持續以「筆」延伸，將筆的靈動與優雅，凝鍊於每一件服裝之中，「筆尖開出的不只是花，它，是山也是水，是鳥也是星辰」。首套造型便是以大面積鳶尾花化作可愛插畫點綴在T恤上，並以20年代為線索，標誌性的直筒、低腰廓形不斷出現，更可驚喜見到中式旗袍禮服的童趣演變，結合寬鬆低腰短裙襬，彰顯愜意感受。

品牌所擅長的刺繡工藝仍在突破，以蜻蜓雕花、黃玉白貝花黑瑪瑙縫製蜻蜓、大面積鳶尾花刺繡圖騰，將提筆時的深意藏於針線中。而中式肚兜、斜襟背心等款式，與不規則剪裁的裙裝進行疊搭，綁起腰鏈、筆畫成為流線頸圈、不對稱耳飾，是中西結合的體現。品牌獨有的玉鐲提包，最新推出「東方筆刷玉鐲提把」，賦予其下筆遒勁有力的曲度。

另外，ISSEY MIYAKE 2025年春夏系列命名為「The Beauty of Paper」，選址於巴黎花卉公園的展館呈現，本季以紙材質為線索，以與日常息息相關的材質，重回最原始的工藝之美。展場中使用的座椅更是由壓縮的紙張製成，體現品牌無處不在的魔法。此次的標誌性造型是以日本和紙製作的紙衣，由100%精細的大麻纖維（Hemp）製成大衣、風衣等實穿品項，變得輕薄耐用且具有防水性。水更能夠與布料靈感結合，EAU系列以透明的布料形成垂墜效果，如夢似幻的光澤感和流水相呼應。褶縐系列SHADE AND SHADED，讓紙質變得鋒利又有結構感，模特兒甚至蒙面呈現這身服裝，捎來神秘又柔和的質感；另外可搭配紙袋包出行，通過壓製面料，同時具備日常使用的耐用性。

▲ISSEY MIYAKE 2025年春夏系列命名為「The Beauty of Paper」，將紙質材料轉化出耐穿特性。（圖／品牌提供）