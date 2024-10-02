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新光三越6店週年慶10／3登場　百項獨家夯品、超級瑪利歐驚艷亮相

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▲新光三越2024首波6店週年慶開跑。（圖／業者提供）

▲新光三越2024首波6店週年慶開跑，今年祭出超可愛瑪利歐卡友禮。（圖／業者提供）

時尚中心／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越週年慶終於登場啦！首波6店從10／3起開跑集結120大化妝品、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2,600家品牌夥伴通通讓你買個夠，今年還特別推出百項「skm only」獨家夯品，還有超級瑪利歐卡友禮，全部只有新光三越買得到，且引進超過400家新櫃、快閃店還有瑪利歐見面會、日本展，讓你逛街有買有玩超有趣！

新光三越首波六店的週年慶將於10／3開跑，包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店通通都變得更好買更好玩。10／3起化妝品單筆滿2,000元送2,000點skm points；全館累計5,000元送5,000點skm points；名品、大家電、法雅客、 [i]Store單筆滿1萬元送5,000點skm points。首七日skm pay限定名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆刷1萬元送1萬點skm points。

▲新光三越2024首波6店週年慶開跑。（圖／業者提供）

▲超級瑪利歐勇闖冒險世界集點贈好禮，每個都好可愛。

點數超好用　現抵消費還能選夢幻會員禮
skm points 不僅可以作為現金折抵，還能用來折抵停車費，或者透過 APP 的點數專區兌換夢幻逸品。週年慶期間，更特別推出六重會員專屬回饋，包括1,000點skm points起即可兌換超級瑪利歐聯名禮「無敵星 行李束帶」、「超級瑪利歐 透明護照套」、「超級瑪利歐 輕便小巧傘」以及全台獨家的2款週年慶限定版造型悠遊卡；扣 1.4 萬點還能換到日本環球影城門票或超級任天堂世界的入場券。

其他包括美妝經典組、美食現金抵用券及熱門 3C 家電數千項好物，甚至有男性專屬扣 10 點換服飾與男鞋限量抵用券。扣50點起參加抽獎，有機會獲得iPhone 16、Gogoro、安縵京都兩晚住宿券(銀卡會員限定)等。

▲新光三越2024首波6店週年慶開跑。（圖／業者提供）

▲AI智能風潮-法雅客 Microsoft Surface Laptop第7版，推薦價35,888元起。

▲新光三越2024首波6店週年慶開跑。（圖／業者提供）▲新光三越2024首波6店週年慶開跑。（圖／業者提供）

▲獨家LG Style蒸氣電子衣櫥大容量5件組（高壓蒸氣熨斗版），推薦價59,900元；Dyson WachG1雙驅四刷無線洗地機，特價19,900元，價值22,900元。

超級爆品日　42大超夯品牌、165款明星商品賺到手軟
今年新光三越品牌日還升級「超級爆品日」，聯手42個重量級品牌推出超過165款明星夯品，從10／3起連續14天在六大門市、APP精選優惠以及電商平台SKM Online同步開搶，其中ba&sh、SANDRO、Alice + Olivia、APM Monaco、QMOMO、承繼等6大品牌更是首次加入，包括iPhone 16、Dyson Airstrait HT01二合一吹風直髮器，以及承繼的-18℃焦糖起司蛋糕都買得到！

▲新光三越2024首波6店週年慶開跑。（圖／業者提供）

▲LANCOME 24ANV新小黑瓶入門組，特價4,095元，價值6,593元（獨家，62折）

▲新光三越2024首波6店週年慶開跑。（圖／業者提供）

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▲新光三越2024首波6店週年慶開跑。（圖／業者提供）

▲Dyson Airstrait HT01 二合一吹風直髮器，推薦價16,600元，買就贈Airstrait底座+光澤美髮梳兩件組(價值5,980元)。

不僅優惠滿滿　新品牌、新餐廳超潮最前線
新光三越週年慶今年首創虛實整合新體驗，於全台引進超過400家新櫃與快閃店。首波亮相的品牌陣容超豐富，包括台中中港店五樓的紳活圈專區，聚焦GOLF、品酒及體驗三大元素，並引入獨家品牌如Nautica、Pharrell Williams，以及日本潮流教父NIGO聯手打造的Billionaire Boys Club，Brooks Brothers和高端高爾夫品牌MARK & LONA、Mardi Mercredi也進駐。台北南西店則有福岡知名咖啡廳NO COFFEE、日本人氣居酒屋鳥貴族。

另外9大虛擬POP STORE也在新光三越APP登場，涵蓋美妝、服飾和美食類別。像是網路超人氣甜點美食品牌承繼、台灣專業美胸品牌Qmomo等，消費者不論身處何地，都能輕鬆享受週年慶的購物樂趣。

▲新光三越2024首波6店週年慶開跑。（圖／業者提供）

▲ALLSAINTS CONROY騎士皮衣，特價14,140元，原價20,200元（獨家價，7折）。

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▲NIKE W NIKE V2K RUN，特價3,420元，原價3,800元（首賣，9折）。

超級瑪利歐30款獨家贈品　超可愛必收
今年新光三越週年慶攜手經典電玩IP「超級瑪利歐」，限量推出30款獨家贈品，讓超級瑪利歐迷們有機會一次收藏路易吉、碧姬公主與奇諾比奧等角色周邊商品。skm pay綁定指定銀行，刷卡達指定門檻，即可獲得「無敵星 帆布袋」及「力量提升道具 毛毯」。只要扣1,000點就能兌換「無敵星 行李束帶」、「超級瑪利歐 透明護照套」及「超級瑪利歐 輕便小巧傘」，扣1.4萬點則可換取日本環球影城門票及超級任天堂世界入場券。

週年慶限定版的「超級瑪利歐勇闖冒險世界 悠遊卡」及「超級瑪利歐無敵星 造型悠遊卡」則將於10月和12月限量登場。週年慶首8日內，首次申辦會員並單筆消費滿1,500元，即可獲得「力量提升道具 吸管環保杯」。此外，首次下載並綁定新光三越APP，還能解鎖多項任務，有機會贏得價值萬元的「Nintendo Switch及最新遊戲片」。

▲新光三越2024首波6店週年慶開跑。（圖／業者提供）

▲超級瑪利歐勇闖冒險世界卡友禮。

瑪利歐闖關活動、日本展又吃又玩
週年慶期間，新光三越還將推出實體與數位互動的超級瑪利歐闖關活動。會員扣300點兌換「超級瑪利歐紙帽」，並加入新光三越LINE好友參與店內的角色蒐集活動，集滿6個角色點數後，即可兌換限量的「超級瑪利歐 行李吊牌」。整個活動還包括超過30場的超級瑪利歐見面會，讓粉絲們能與超級瑪利歐、路易吉等角色親密互動並留下珍貴回憶。

新光三越第十四回日本商品展於9／26起展開全台巡迴，今年以熊本和沖繩兩大日本南國地區為主題，帶來地道的日本庶民美食和夢幻甜點，讓消費者不必出國就能品味濃厚的日本風情。本次展覽更有28家品牌首次登場，還邀請多位日本職人來台進行現場演示、多款首亮相日本超人氣伴手禮、AI侍酒師等，消費達到指定金額還有機會抽中「相鐵飯店 GRAND FRESA 台北西門住宿券」及日本來回機票。

新光三越週年慶最狂回饋搶先看

超級瑪利歐來了!兌換攻略先入手

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