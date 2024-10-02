貴婦百貨BELLAVITA宣布10／3再停業一天　不到20分鐘吸百讚

▲BELLAVITA寶麗廣塲因應山陀兒颱風假，連續停業兩天。（圖／翻攝官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

中颱山陀兒今10／2持續轉弱，截至晚上8點多中心仍近似滯留在高雄西南方海面，尚未登陸，明10／3全台22縣市再宣布放颱風假，今白天因天氣穩定，許多正常營業百貨都出現逛街人潮，而今停業一天的信義區貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣塲仍在晚間宣布，明天因應颱風再停業一天，公布後短短不到20分鐘就吸引破百人按讚，網友還留言「百貨界榜樣」。

10／2全台22縣市放颱風假，而原本強颱規模的山陀兒，今也轉弱成為中颱，暴風圈也縮小，但持續逗留在西南方海面，截至晚間8點仍未登陸，但下午高屏地區已感受到風雨變大，多數百貨已在下午5點至8點提前結束營業。

今因天氣穩定，全台百貨除了台北101與BELLAVITA之外均正常營業，白天出現逛街人潮，中午餐期美食街還出現一位難求的情況，而10／3各地縣市政府續放颱風假，各百貨明天是否開店也正在觀望中，而BELLAVITA在晚間近9點仍持續公布明天停業一天，超乾脆的態度也引發業界討論。

BELLAVITA公布後也馬上獲得網友好評，短短時間就破百讚，還有網友留言「百貨界榜樣，員工安全擺第一」、「100分」。