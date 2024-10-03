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巴黎時裝周／Minnie驚喜走秀認不出！Miu Miu洋裝下拉、半截襪成流行

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記者鮑璿安／台北報導

由 Miuccia Prada 設計的Miu Miu 2025 春夏時裝秀來到巴黎耶拿宮發表，審視品牌13年來與開創性女性藝術家、電影製作人之間的文化對談，而韓團(G)I-DLE 成員Minnie驚喜獻出首次的走秀經驗，深邃修容妝容搭配上針織衫與白色印花裙，呈現與過往截然不同的風格。

IVE張員瑛作為看秀嘉賓，這次梳起奧黛麗赫本的標誌性髮型，身穿白色翻領碎花裙裝、佩戴Aventure包以及皮革手套，重回復古年代，讓人眼前一亮。本季品牌攜手藝術家Goshka Macuga 創作一份名為 「The Truthless Times」的實體報紙，探索虛假資訊與操縱的概念，更將秀場打造成印刷廠，體現出當今資訊過度複雜的時代，簡約的服裝可以提供清晰認知。Miuccia Prada再次帶領大家尋找孩童時期的純粹想法，與 Petit Bateau 合作，首套造型以一件白色棉質洋裝為起點，由影后妮可基嫚（Nicole Kidman）之女Sunday Rose走上伸展台演繹。

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲影后妮可基嫚（Nicole Kidman）之女Sunday Rose走上伸展台演繹。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲韓團(G)I-DLE 成員Minnie驚喜獻出首次的走秀經驗，深邃修容妝容搭配上針織衫與白色印花裙。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲▼ MIU MIU 。（圖／品牌提供）

Miu Miu女孩的混搭特質仍然在滋長，棉質洋裝被往下拉並摺於身體周圍、毛衣被綁成上衣、扭曲的襯衫，甚至是縮小比例的夾克，半截襪子搭配拖鞋，各種衝突組合方式，構建了當代的俏皮感穿著。品牌也顛覆了現實視覺，多款外套表面上是尼龍材質，實際上卻以絲綢打造，時髦兼具運動氣息。大尺寸的麂皮手拿包款、Adventure、Wander包款以亮色調皮革打造，依舊帶來衝擊亮點引領時尚。

看更多2025春夏巴黎時裝周

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 2025年夏季系列是Chemena Kamali 上任之後的第二次大作，熟悉的波西米亞風格高調回歸 。（圖／品牌提供）
Chloé 2025年夏季系列是Chemena Kamali 上任之後的第二次大作，主宰品牌以直覺和樂觀精神主導的穿衣態度，布料經過日曬褪色、水洗和磨損，飄逸的素綢緞和絲紡，隨風飄盪，70年代的復古廓形加持，燈籠褲、Bubble Skirt短版泡泡裙等過去的經典元素一一重回，渲染上波希米亞風格標誌性的杏色、粉白色、淺粉紅色，勾勒華麗美好想想像。配飾更是這次的驚喜，破碎的貝殼、被海水沖刷的石頭、夏季吊飾和飾鏈點綴。除了推出鈎織和酒椰葉Bracelet手袋，也有夏季款式的Maxime厚底鞋、透明涼鞋和綁帶芭蕾平底鞋。

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE2025年春夏系列命名為「The Beauty of Paper」，將紙質材料轉化出耐穿特性。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE2025年春夏系列命名為「The Beauty of Paper」，選址於巴黎花卉公園的展館呈現，本季以紙材質為線索，這一與日常息息相關的材質，重回最原始的工藝之美。展場中使用的座椅更是由壓縮的紙張製成，體現品牌無處不在的魔法。此次的標誌性造型是以日本和紙製作的紙衣，由100%精細的大麻纖維(Hemp)製成大衣、風衣等實穿品項，變得輕薄耐用且具有防水性。水更能夠與布料靈感結合，EAU系列以透明的布料形成垂墜效果，如夢似幻的光澤感和流水相呼應。褶縐系列SHADE AND SHADED，讓紙質變得鋒利又有結構感，模特兒甚至蒙面呈現這身服裝，捎來神秘又柔和的質感；另外可搭配紙袋包出行，通過壓製面料，同時具備日常使用的耐用性。

關鍵字：

巴黎, 春夏時裝秀, MiuMiu, GIDLE, MiucciaPrada

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