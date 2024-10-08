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小資女孩晉升時尚圈必備！爆紅NB「蛋殼鞋」WRPD Runner與超仙新款327讓你回頭率UPUP

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▲▼小資女孩晉升時尚圈必備爆紅NB「蛋殼鞋」。（圖／業者提供）

▲New Balance 即將再次引領時尚風潮！從巴黎時裝周紅回來的「蛋殼鞋」WRPD Runner本季新推出四款時尚配色。（圖／品牌提供，下同）

時尚中心／綜合報導

隨著百貨周年慶在台灣各地熱烈起跑、2025春夏時裝週也在四大城市展開，處於時尚與潮流浪尖的 New Balance 絕對沒讓大家失望！這一季大推兩款備受關注的鞋款，一雙從巴黎時裝周紅回來、造型前衛的全新鞋款「蛋殼鞋」 WRPD Runner，另一雙則是人氣不敗的327，這次更推出了超仙的緞帶款。兩款不同風格鞋絕對都是鞋櫃裡少的那一款，快趁著各家百貨的周年慶活動趕緊入手！今年秋冬讓 NB成為你風格升級的時尚利器，輕鬆展現你的個人態度。

明星們都在穿的「蛋殼鞋」WRPD Runner自帶長腿濾鏡的時尚利器

▲▼時裝周寵兒New Balance WRPD Runner與復古時髦的327雙重風格。（圖／業者提供）

▲許瑋甯將 WRPD Runner 輕鬆駕馭於日常休閒與優雅禮服之間，無論身處哪個場景，皆能盡顯時尚風範。

充滿未來感設計的 WRPD Runner，以前衛簡約的外型吸引眾人目光，隨著2023年在巴黎時裝周的亮相，搶眼外型馬上就成為時尚迷心中的夢幻逸品，更有了「蛋殼鞋」的可愛暱稱，而近期更是頻繁地出現在國內外各大明星腳上。無論是氣質出眾的許瑋甯將其輕鬆駕馭於日常休閒與優雅禮服間，還是韓國女星IU在秋季造型中的巧妙點綴，WRPD Runner都能完美展現時尚氣息。身高友善的厚底鞋型，讓你穿上之後悄悄長高5公分，不僅是小隻女孩的小心機，更是可以拉長比例的秘密武器，現在絕對是你跟上這波時尚潮流的最佳時機！

▲▼時裝周寵兒New Balance WRPD Runner與復古時髦的327雙重風格。（圖／業者提供）

▲國民女神IU則用這雙鞋點綴秋季造型，厚底設計瞬間拉長腿型，增高5公分讓全身比例更加完美。

網稱「蛋殼鞋」的WRPD Runner亮點在於鞋身的大膽輪廓和流線型設計，再搭配以往只有在旗艦跑鞋或英美製高端鞋款才有的FuelCell軟Q中底，讓時尚外觀與舒適感受完美融合，誇張比例與簡約設計更是能輕鬆駕馭各種穿搭風格的理想單品，絕對是2024最值得擁有的一雙鞋，更是直接預約下一雙爆火的大勢鞋款！這季推出了四款全新色系，從簡約時尚的迷霧灰與藕粉色到充滿個性的深苔綠與海鹽灰，賦予了WRPD Runner更多元的搭配可能，無論你想要展現甜美、優雅或是酷帥風格都能輕鬆搭配，就連一般休閒搭配，穿上這雙走在路上也回頭率超高！

▲▼小資女孩晉升時尚圈必備爆紅NB「蛋殼鞋」。（圖／業者提供）

▲網稱「蛋殼鞋」的 WRPD Runner推出了四款全新色系，從簡約時尚的迷霧灰與藕粉色到充滿個性的深苔綠與海鹽灰，賦予了 WRPD Runner 更多元的搭配可能。

經典火紅327換上緞帶鞋面夢幻珠光鞋身，女孩怎麼拒絕得了

▲▼時裝周寵兒New Balance WRPD Runner與復古時髦的327雙重風格。（圖／業者提供）

▲女款結合現代Y2K風潮，採用夢幻珠光鞋身與緞面鞋帶的精巧搭配，讓這雙經典鞋款充現代少女感。

經典百搭又好穿的327火紅程度已經不是一天兩天，各種大膽好看的配色更是不能錯過。即使鞋櫃內已經有一雙327，本季的四款新色仍是值得再次入手的時尚單品，女款融入多層次的夢幻少女設計並結合現代Y2K風格，採用夢幻珠光鞋身與緞面鞋帶的精巧搭配，讓這雙經典鞋款充滿滿滿少女風，修身流線的設計完美駕馭各種穿搭場景，成為女孩們不能錯過的百搭神鞋！

中性款則以大地色系呈現成熟穩重的秋冬氛圍，鞋身以短麂皮拼接針織鞋面，搭配經典EVA緩震中底與標誌性的大"N"標誌，賦予整雙鞋截然不同的時尚氛圍，使327成為穿搭造型中的視覺亮點。

327將1970年代經典跑鞋的靈感融入當代街頭風格，從功能到外觀，皆散發著無限的創新能量，不僅可以輕鬆穿出自信，更成為打造秋冬時尚風格的關鍵，這幾款新色皆讓你在人群中獨樹一幟，讓時尚不再被侷限於任何風格或時代！

▲▼小資女孩晉升時尚圈必備爆紅NB「蛋殼鞋」。（圖／業者提供）

▲此次327再推出四款新色，搭配上從日常休閒到關鍵場合都能輕鬆駕馭，絕對是你最百搭的潮流首選！

▲▼時裝周寵兒New Balance WRPD Runner與復古時髦的327雙重風格。（圖／業者提供）

▲趁著百貨周年慶，走進New Balance的時尚世界，入手WRPD Runner「蛋殼鞋」與327，讓你的百變風格再升級！

在這個充滿時尚氛圍的周年慶期間，WRPD Runner「蛋殼鞋」和327絕對是都會潮人的質感選擇。不論是搭配幹練套裝或休閒Style，這兩款鞋均能輕鬆提升整體造型，展現你的個人態度。想進一步體驗New Balance的潮流美學，趁著百貨周年慶，走進New Balance的時尚世界，入手WRPD Runner與327，讓你的百變風格再升級！

時尚必備 WRPD Runner & 327 這邊入手：https://reurl.cc/QExG9q
 鄰近 New Balance 店點這邊看：https://reurl.cc/WN7M3e

關鍵字：

NewBalance, 327, IU, 許瑋甯, WRPD Runner, 蛋殼鞋

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