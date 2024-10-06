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《無聲蛙鳴》高旻示曾是肉肉女！靠身材管理＋消水腫秘訣長年不復胖

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文／美人圈

如果早已看膩的小情小愛的韓劇，想換點重口味，由高旻示等一眾實力派演員主演的驚悚影集《無聲蛙鳴》在Netflix也開出高收視！其中飾演瘋魔女主角「柳誠娥」的高旻示憑藉癲狂演技再次征服劇迷，人氣狂飆。

▲高旻示 。（圖／翻攝自IG）

▲高旻示主演驚悚影集《無聲蛙鳴》。（圖／IG@netflixkr）

多數人對高旻示肯定不陌生，作為韓國近年崛起的新生代演員，她早已擁有多部代表作像是：《Sweet Home》、《喜歡的話請響鈴》等。為了完美詮釋各個角色，高旻示每一次都會敬業調整到適合的體態，不僅拍攝《Sweet Home》刻意瘦身了14公斤，本次出演《無聲蛙鳴》也特別瘦了6公斤！如此拼命，很難想像過去的她也曾受「肉肉女」之名困擾，體重巔峰達60公斤，究竟怎麼瘦出現在的窈窕體態，同時保持長年不復胖，本篇也揭開女神身材管理＋消腫秘訣，一起看下去吧。

▲高旻示 。（圖／翻攝自IG）

▲在與金多美一同演出的電影《魔女首部曲：誕生》中，高旻示坦言人生體重達到60公斤，臉部有明顯肉感！（圖／IG@netflixkr）

▲高旻示 。（圖／翻攝自IG）

▲高旻示 。（圖／翻攝自IG）

▲高旻示近況。（圖／IG@gominsi，下同）

《無聲蛙鳴》高旻示身材管理秘訣

靠「飲控」不挨餓也能瘦

高旻示過去在專訪中就坦言減重對她來說也是非常困難的，但她從不會為此挨餓，秘訣就是：「今天如果把想吃的東西都吃了，隔天就要更嚴格徹底的遵守食譜，並且透過加倍運動還債！」而高閔示平時飲食控管也以蛋白質為主，會選擇牛肉或海鮮等高蛋白食物，把水果當零食作為日常小獎勵，但還是會注意一天攝取的份量，有限制攝入，畢竟水果是很甜的，一不小心就會吃到超標。

▲高旻示 。（圖／翻攝自IG）

▲高旻示 。（圖／翻攝自IG）

絕不吃宵夜

嘴饞絕對是肥胖的元凶！雖然高旻示並未特別忌口，但她也表示自己即便日常行程在緊湊，晚上也堅決不吃高熱量的宵夜，避免自己攝取了「額外的熱量」，讓多餘的脂肪堆積在體內！

▲高旻示 。（圖／翻攝自IG）

靠皮拉提斯、瑜伽雕塑線條

眾所皆知高旻示私下是瑜伽和皮拉提斯的熱愛者，社交平台上也常常分享練習的影片！這兩者都能夠幫助雕塑身體線條，提升肌肉力量，並促進全身的靈活性和穩定性。此外，還可以幫助矯正脊柱，減少因姿勢不良引起的身體疼痛。

▲高旻示 。（圖／翻攝自IG）

堅持芭蕾舞、熱愛爬山

雖然在《Sweet Home》中飾演腳受傷的芭蕾舞少女，私下的高旻示是出了名的芭蕾舞好手，透過長期持續練習不僅能改善體態，許多拉伸和跳躍的動作都能增強腿部、臀部和腹部肌肉的力量，同時提高全身的柔韌性，是相當消耗卡路里及脂肪的運動！

▲高旻示 。（圖／翻攝自IG）

除此之外，高旻示私下也很鍾情於「爬山」！這是屬於一種中高強度的有氧運動，能夠促進身體燃燒大量卡路里。由於爬山時需要克服地心引力，因此運動強度更大，燃燒的卡路里也比平地行走更多。通常，每小時爬山可以消耗400至700卡路里的熱量，具體數字取決於爬升的坡度和運動者的體重。

比起果汁，更喜歡美式和冰拿鐵

高閔示透露比起果汁甜甜的味道，私下更偏好喝冰美式和冰拿鐵！值得一提的是，咖啡具有利尿作用，能夠幫助排除體內多餘的水分，從而減少水腫，同時又能提神醒腦，低熱量特性讓它成為一種不會增加體重負擔的飲品。

▲高旻示 。（圖／翻攝自IG）

疏通經脈、半身浴排汗、多喝水

高閔示也大方公開消腫秘訣，早上起床後，她會先會用冷熱水交替（大概15次）洗臉，這方式比起正常洗臉更能促進血液循環，可以快速消除臉部的水腫。縱使早上很匆忙也會抓緊時間泡半身浴約10-15分鐘讓身體排汗排毒，最後就是提早三小時起床，並且大量喝水，可以加速排出水分，消水腫超有感！

▲高旻示 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Netflix, 無聲蛙鳴, 高旻示

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