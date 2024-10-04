fb ig video ETtoday search mobile

郭雪芙入圍金鐘視后「擔心紅毯戰袍顯胖」　合體劉以豪曬MK小折包

>

記者鮑璿安 ／台北報導

Michael Kors於台北101帶來鬆弛「折」學快閃店，請到劉以豪、郭雪芙搶先站台，兩人選穿秋冬季節感的外套搭配上Jordi小折包，造型相當有CP感。而郭雪芙日前入圍第59屆金鐘獎最佳女主角獎，她透露自己得知消息的當下正在開車，「也不能太激動」，反而是經紀人欣喜到快要落淚了。

▲▼ MK 。（圖／品牌提供）

▲▼ MK 。（圖／品牌提供）

▲劉以豪（左）、郭雪芙搶先站台Michael Kors台北101鬆弛「折」學快閃店 。（圖／品牌提供）

▲▼ MK 。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙身穿羊毛皮革外套與仿舊處理的迷你皮裙，手提Jordi小折包 。（圖／品牌提供）

被問到紅毯戰袍的選擇，郭雪芙則說交給經紀人處理，笑說自己只擔心穿起來顯胖。這次郭雪芙身穿羊毛皮革外套與仿舊處理的迷你皮裙，手提Jordi小折包，她相當喜愛這次包款的收納特點，大讚很實用，「出去玩的時候，把包包放在行李箱也不怕被壓，超可愛」！

▲▼ MK 。（圖／品牌提供）

▲劉以豪演繹環保皮草外套及Jordi包，他尤其喜歡灰黑色款式 。（圖／品牌提供）

▲▼ MK 。（圖／品牌提供）

▲Jordi作為品牌的秋季新作，以可變換的輪廓為亮點 。（圖／品牌提供）

劉以豪演繹環保皮草外套及Jordi包，他尤其喜歡灰黑色款式，因為自己的衣服大多是暗色，比較好搭配。Jordi作為品牌的秋季新作，以可變換的輪廓為亮點，能讓包身變換為梯型或長方形，可輕鬆折起收納，而側面的幾何圖紋車縫線呼應折紙藝術。同時備有多種色選，並推出三種尺寸，可愛的小型、中型提包，大型托特包款則適合上班或旅行使用。

▲▼ MK 。（圖／品牌提供）

▲▼ MK 。（圖／品牌提供）

▲即日起至10月10日止，Michael Kors鬆弛「折」學快閃店於台北101一樓松智路入口盛大登場，凡於店上消費或加入品牌官方LINE帳號會員即可獲贈MK限定調飲 。（圖／品牌提供）

Michael Kors鬆弛「折」學快閃店打造吸睛吧台，與「浮生避難所」跨界合作，為快閃店獨家調製的三款限量調飲，台灣在地蜜香紅茶、東方美人茶以及綠茶為基底，凡於Michael Kors店上消費或加入品牌官方LINE帳號會員即可獲贈MK限定調飲。

同時，劉以豪身為美國丹寧品牌Levi's品牌大使，日前特別詮釋568版型全新視覺，以丹寧外套內搭白背心、淺色水洗直筒繭型褲裝，隨著鏡頭捕捉下帥氣瞬間，他更若隱若現秀出肌肉線條，造型散發熟男魅力。他對於穿搭很有一套，也特別提到：「平常我就蠻喜歡以寬鬆單品來做出層次搭配，本次著用的568丹寧褲是硬挺的丹寧面料，在身型修飾上也有很大的加分作用。」

▲▼Levi`s。（圖／品牌提供）

▲▼Levi`s。（圖／品牌提供）

▲▼Levi`s。（圖／品牌提供）

▲Levi's日前帶來全新寬版直筒繭型褲568，邀請品牌大使劉以豪親自演繹率性穿搭。（圖／品牌提供）

關鍵字：

快閃店, MichaelKors, 劉以豪, 郭雪芙, Jordi小折包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

趙露思、金智媛改眉型差超多！韓系寡淡眉畫法　延伸眉尾五官更精緻

趙露思、金智媛改眉型差超多！韓系寡淡眉畫法　延伸眉尾五官更精緻

3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭

3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭

職場討厭鬼都有的3大共同點！「只會推卸責任」網友狂點頭

職場討厭鬼都有的3大共同點！「只會推卸責任」網友狂點頭

星巴克祈願系列馬克杯新品登場　神仙們都好可愛 沛納海致敬美國海豹部隊　4粗獷軍錶帥翻 最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌 小CK聯名暗黑系品牌BLVCK！純黑美學結合玫瑰元素　黑色控心動到不行 越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛 高雄連續四天颱風假　新光三越、夢時代10／4延後開店 以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面