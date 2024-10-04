郭雪芙入圍金鐘視后「擔心紅毯戰袍顯胖」　合體劉以豪曬MK小折包

記者鮑璿安 ／台北報導

Michael Kors於台北101帶來鬆弛「折」學快閃店，請到劉以豪、郭雪芙搶先站台，兩人選穿秋冬季節感的外套搭配上Jordi小折包，造型相當有CP感。而郭雪芙日前入圍第59屆金鐘獎最佳女主角獎，她透露自己得知消息的當下正在開車，「也不能太激動」，反而是經紀人欣喜到快要落淚了。





▲劉以豪（左）、郭雪芙搶先站台Michael Kors台北101鬆弛「折」學快閃店 。（圖／品牌提供）





▲郭雪芙身穿羊毛皮革外套與仿舊處理的迷你皮裙，手提Jordi小折包 。（圖／品牌提供）

被問到紅毯戰袍的選擇，郭雪芙則說交給經紀人處理，笑說自己只擔心穿起來顯胖。這次郭雪芙身穿羊毛皮革外套與仿舊處理的迷你皮裙，手提Jordi小折包，她相當喜愛這次包款的收納特點，大讚很實用，「出去玩的時候，把包包放在行李箱也不怕被壓，超可愛」！





▲劉以豪演繹環保皮草外套及Jordi包，他尤其喜歡灰黑色款式 。（圖／品牌提供）

▲Jordi作為品牌的秋季新作，以可變換的輪廓為亮點 。（圖／品牌提供）

劉以豪演繹環保皮草外套及Jordi包，他尤其喜歡灰黑色款式，因為自己的衣服大多是暗色，比較好搭配。Jordi作為品牌的秋季新作，以可變換的輪廓為亮點，能讓包身變換為梯型或長方形，可輕鬆折起收納，而側面的幾何圖紋車縫線呼應折紙藝術。同時備有多種色選，並推出三種尺寸，可愛的小型、中型提包，大型托特包款則適合上班或旅行使用。





▲即日起至10月10日止，Michael Kors鬆弛「折」學快閃店於台北101一樓松智路入口盛大登場，凡於店上消費或加入品牌官方LINE帳號會員即可獲贈MK限定調飲 。（圖／品牌提供）

Michael Kors鬆弛「折」學快閃店打造吸睛吧台，與「浮生避難所」跨界合作，為快閃店獨家調製的三款限量調飲，台灣在地蜜香紅茶、東方美人茶以及綠茶為基底，凡於Michael Kors店上消費或加入品牌官方LINE帳號會員即可獲贈MK限定調飲。

同時，劉以豪身為美國丹寧品牌Levi's品牌大使，日前特別詮釋568版型全新視覺，以丹寧外套內搭白背心、淺色水洗直筒繭型褲裝，隨著鏡頭捕捉下帥氣瞬間，他更若隱若現秀出肌肉線條，造型散發熟男魅力。他對於穿搭很有一套，也特別提到：「平常我就蠻喜歡以寬鬆單品來做出層次搭配，本次著用的568丹寧褲是硬挺的丹寧面料，在身型修飾上也有很大的加分作用。」

▲Levi's日前帶來全新寬版直筒繭型褲568，邀請品牌大使劉以豪親自演繹率性穿搭。（圖／品牌提供）