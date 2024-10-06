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秋季是養髮最佳時機　喝五黑水、多梳頭養出濃密秀髮

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▲▼秋季養髮5招：喝五黑水、多梳頭養出濃密秀髮 。（圖／Unsplash）

▲把握秋季養髮時機。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

秋季是養髮最佳時機，就像小動物也會在秋天長出濃密毛髮來對抗冬季的寒冷，就中醫理論來說，肺主皮毛，養髮必須先養肺，這時更應該注重養生，幫你養出一頭豐盈秀髮。

#潤肺食物多吃

養髮先養肺，建議可以多吃銀耳、百合、山藥、蓮藕等潤肺食物，也建議秋冬季節肺部比較敏感的人，食用一些羽衣甘藍也能幫助緩解不適。

▲▼秋季養髮5招：喝五黑水、多梳頭養出濃密秀髮 。（圖／Unsplash）

#深度睡眠很重要

想要養髮，不僅不能熬夜，深度睡眠也很重要，每天至少要有3小時以上的深度睡眠，體內的五臟六腑才能充分修復，若是身體的疲勞感無法緩解，最先影響的就是皮膚、頭髮和消化系統。

#補充蛋白質

頭髮的主要成分就是蛋白質，換句話說，攝取足夠的蛋白質有助於頭髮的健康生長，像是雞肉、魚肉、豆質等食物都是不錯的蛋白質來源。

▲▼秋季養髮5招：喝五黑水、多梳頭養出濃密秀髮 。（圖／Unsplash）

#多梳頭

很多人擔心掉髮而不梳頭，其實梳頭會掉落的頭髮，往往都是根基不牢，因此掉髮和梳頭並無直接關係，多梳頭可以幫助按摩頭皮，有助於頭皮血液循環活絡，對於養髮很有助益。

#補充五黑水

食補是有相當必要性，不少女星也會靠食補養出濃密秀髮，五黑水的製作方式很簡單，將黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗、桑葚打成豆漿狀即可飲用，天天喝有助於頭髮烏黑亮澤。

關鍵字：

養髮, 秋季, 健康, 睡眠, 蛋白質

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