fb ig video ETtoday search mobile

星巴克10／9推買一送一　國慶前揪咖賺一杯

>

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克10／9再推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

本周迎來國慶假日，星巴克也宣布10／9當天星巴克推出買一送一優惠，且從「大杯」規格就符合好友分享資格，優惠飲品還包括星冰樂等熱門品項，誠意十足；85度C則開賣萬聖節搞怪套餐，85APP註冊會員只要購買任一款萬聖節蛋糕搭配指定飲品，就有機會抽中5,000元禮物卡。

星巴克10／9推出「集團同慶 好友分享日」活動，當天從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

不提供優惠品項為雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，其他不適用門市請看文後列表。

▲85度C萬聖節蛋糕。（圖／業者提供）▲85度C萬聖節蛋糕。（圖／業者提供）

▲85度C萬聖節蛋糕「鬼怪城堡」售價500元；「鬼靈睛怪」切片蛋糕售價72元。（圖／業者提供）

另85度C因應10月另一個節日萬聖節，也推出應景COSPLAY套餐，五款萬聖節應景蛋糕和飲料，有小惡魔、鬼靈睛怪切片小蛋糕，和6吋的鬼怪城堡，款款超萌搞怪，飲料則有抹茶拿鐵咖啡和靜岡抹茶鮮奶，漸層夢幻讓人愛不釋手。即起至10／31期間任選一款萬聖節蛋糕，搭配靜岡抹茶鮮奶或抹茶拿鐵咖啡，85APP註冊會員結帳時報電話，即可自動參加5,000元禮物卡抽獎，每筆消費可享一次抽獎機會。

星巴克不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

江蕙披牡丹斗篷戰袍華麗回歸！好友林莉曝「設計細節」最愛高級黑

江蕙披牡丹斗篷戰袍華麗回歸！好友林莉曝「設計細節」最愛高級黑

無印良品「空氣沙發」台灣準備開賣　懶人「膝上桌」用過會上癮

無印良品「空氣沙發」台灣準備開賣　懶人「膝上桌」用過會上癮

周潤發分享糖尿病飲食之道　營養師：「3樣食物」一定要少吃

周潤發分享糖尿病飲食之道　營養師：「3樣食物」一定要少吃

小CK聯名暗黑系品牌BLVCK！純黑美學結合玫瑰元素　黑色控心動到不行 3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭 48歲大S活出鬆弛美：很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福 「阿姨過膝裙」翻身成時髦精！秋冬裙裝推薦　一字領甩厚重看起來更纖細 星巴克祈願系列馬克杯新品登場　神仙們都好可愛 第一個最想鋤哪個？「超準心測」秒測你的出軌指數 《無聲蛙鳴》高旻示曾是肉肉女！靠身材管理＋消水腫秘訣長年不復胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面