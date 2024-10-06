星巴克10／9推買一送一　國慶前揪咖賺一杯

▲星巴克10／9再推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

本周迎來國慶假日，星巴克也宣布10／9當天星巴克推出買一送一優惠，且從「大杯」規格就符合好友分享資格，優惠飲品還包括星冰樂等熱門品項，誠意十足；85度C則開賣萬聖節搞怪套餐，85APP註冊會員只要購買任一款萬聖節蛋糕搭配指定飲品，就有機會抽中5,000元禮物卡。

星巴克10／9推出「集團同慶 好友分享日」活動，當天從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

不提供優惠品項為雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，其他不適用門市請看文後列表。

▲85度C萬聖節蛋糕「鬼怪城堡」售價500元；「鬼靈睛怪」切片蛋糕售價72元。（圖／業者提供）

另85度C因應10月另一個節日萬聖節，也推出應景COSPLAY套餐，五款萬聖節應景蛋糕和飲料，有小惡魔、鬼靈睛怪切片小蛋糕，和6吋的鬼怪城堡，款款超萌搞怪，飲料則有抹茶拿鐵咖啡和靜岡抹茶鮮奶，漸層夢幻讓人愛不釋手。即起至10／31期間任選一款萬聖節蛋糕，搭配靜岡抹茶鮮奶或抹茶拿鐵咖啡，85APP註冊會員結帳時報電話，即可自動參加5,000元禮物卡抽獎，每筆消費可享一次抽獎機會。

星巴克不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。