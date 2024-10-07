fb ig video ETtoday search mobile

BV出頂級香水要價破一萬五！5款浪漫香氣、氣泡瓶身美到像藝術品

>

記者鮑璿安／綜合報導

今年秋天Bottega Veneta驚喜帶來全新頂級香氛系列，將來自各地的100%天然原料編織成具有情感的5款香水，不光氣味帶來獨特的感官體驗，連瓶身設計也大炫精彩技藝，獨特氣泡的瓶身，呼應了威尼斯潟湖的環境。也因其獨一無二的特點，一瓶要價NT$15,400，可說是頂級體驗。

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲創意總監 Matthieu Blazy汲取品牌發源地威尼斯以及標誌性的 Intrecciato 編織工藝的靈感，打造了全新五款香氛 。（圖／品牌提供）

創意總監 Matthieu Blazy汲取品牌發源地威尼斯以及標誌性的Intrecciato編織工藝的靈感，打造了全新五款香氛，從命名上就感到滿滿的療癒。首款暖光（Colpo di Sole）將法國歐白芷的寧靜香氣與摩洛哥橙花精萃融合；而偏向優雅氣息的跟我走（Come with Me），則是混合義大利佛手柑的清爽柑橘香與法國鳶尾花精油。

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲全新頂級香氛系列即日起於台北101旗艦店、微風信義、SOGO復興館、新光三越中港店與高雄漢神巨蛋專門店正式發售 。（圖／品牌提供）

海洋（Acqua Sale）將來自西班牙的木質勞丹脂精萃與馬其頓杜松油結合，營造出海水在肌膚上的流動。夜幕（Déjà Minuit）以馬達加斯加的天竺葵與瓜地馬拉小荳蔻的辛香混合；而永恆（Alchemie）則將巴西粉紅胡椒與索馬利亞珍貴的沒藥交織。香水瓶身也猶如藝術品般，波瀾而起伏的透明玻璃瓶手感溫潤，採用創新的吹製玻璃工藝，保留氣泡狀態，置放瓶身的聖丹尼斯綠色大理石圓盤，搭配木質瓶蓋以及金色壓印Logo，令人聯想起威尼斯建築中的大理石牆，也與唯美店裝形成心曠神怡的呼應。

▲▼ john varvatos。（圖／品牌提供）

▲▼ john varvatos。（圖／品牌提供）

▲John Varvatos發表2024 工匠闇黑淡香水及秋冬服裝系列。（圖／品牌提供）

同時，美國紐約男裝設計師品牌John Varvatos以西裝、香水系列聞名，秋季品牌推出以重生為主題的「RENASCENCE」系列，色彩以巧克力色、灰色、深藍黑色和成熟的橄欖色呈現浪漫的調性，標誌性單品如騎士皮衣、印花長袖襯衫，打造搖滾奢華美學。ARTISAN BLACK工匠闇黑淡香水，則是清新的柑橘木質調為主軸，融合了橘子、生薑和廣藿香，展現出性感的木質和皮革香調。

關鍵字：

BottegaVeneta, 頂級香氛, 馬達加斯加, 瓜地馬拉, 威尼斯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

48歲大S活出鬆弛美：很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福

48歲大S活出鬆弛美：很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福

第一個最想鋤哪個？「超準心測」秒測你的出軌指數

第一個最想鋤哪個？「超準心測」秒測你的出軌指數

天天敷面膜竟是錯！5個「無效護膚」習慣　半數的人都做過

天天敷面膜竟是錯！5個「無效護膚」習慣　半數的人都做過

「阿姨過膝裙」翻身成時髦精！秋冬裙裝推薦　一字領甩厚重看起來更纖細 巴黎時裝周 ／ 愛馬仕把柏金包「翻過來」　菜籃子配薄紗褲變性感 吳詩儀、陳念琴造型大突破華麗走秀美翻！台北時裝周跨界秀亮點曝光 星巴克10／9推買一送一　國慶前揪咖賺一杯 3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭 無印良品「空氣沙發」台灣準備開賣　懶人「膝上桌」用過會上癮 日本「療娛系」保養品牌登台！必買品項Top5　跳脫既定樣貌超吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面