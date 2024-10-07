BV出頂級香水要價破一萬五！5款浪漫香氣、氣泡瓶身美到像藝術品

記者鮑璿安／綜合報導

今年秋天Bottega Veneta驚喜帶來全新頂級香氛系列，將來自各地的100%天然原料編織成具有情感的5款香水，不光氣味帶來獨特的感官體驗，連瓶身設計也大炫精彩技藝，獨特氣泡的瓶身，呼應了威尼斯潟湖的環境。也因其獨一無二的特點，一瓶要價NT$15,400，可說是頂級體驗。

▲創意總監 Matthieu Blazy汲取品牌發源地威尼斯以及標誌性的 Intrecciato 編織工藝的靈感，打造了全新五款香氛 。（圖／品牌提供）

創意總監 Matthieu Blazy汲取品牌發源地威尼斯以及標誌性的Intrecciato編織工藝的靈感，打造了全新五款香氛，從命名上就感到滿滿的療癒。首款暖光（Colpo di Sole）將法國歐白芷的寧靜香氣與摩洛哥橙花精萃融合；而偏向優雅氣息的跟我走（Come with Me），則是混合義大利佛手柑的清爽柑橘香與法國鳶尾花精油。





▲全新頂級香氛系列即日起於台北101旗艦店、微風信義、SOGO復興館、新光三越中港店與高雄漢神巨蛋專門店正式發售 。（圖／品牌提供）

海洋（Acqua Sale）將來自西班牙的木質勞丹脂精萃與馬其頓杜松油結合，營造出海水在肌膚上的流動。夜幕（Déjà Minuit）以馬達加斯加的天竺葵與瓜地馬拉小荳蔻的辛香混合；而永恆（Alchemie）則將巴西粉紅胡椒與索馬利亞珍貴的沒藥交織。香水瓶身也猶如藝術品般，波瀾而起伏的透明玻璃瓶手感溫潤，採用創新的吹製玻璃工藝，保留氣泡狀態，置放瓶身的聖丹尼斯綠色大理石圓盤，搭配木質瓶蓋以及金色壓印Logo，令人聯想起威尼斯建築中的大理石牆，也與唯美店裝形成心曠神怡的呼應。





▲John Varvatos發表2024 工匠闇黑淡香水及秋冬服裝系列。（圖／品牌提供）

同時，美國紐約男裝設計師品牌John Varvatos以西裝、香水系列聞名，秋季品牌推出以重生為主題的「RENASCENCE」系列，色彩以巧克力色、灰色、深藍黑色和成熟的橄欖色呈現浪漫的調性，標誌性單品如騎士皮衣、印花長袖襯衫，打造搖滾奢華美學。ARTISAN BLACK工匠闇黑淡香水，則是清新的柑橘木質調為主軸，融合了橘子、生薑和廣藿香，展現出性感的木質和皮革香調。