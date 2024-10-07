《黑白大廚》帥主廚「三星」IG追蹤暴增　撞臉崔宇植、餐廳已一位難求

文／妞新聞

Netflix現在最紅的實境秀非《黑白大廚：料理階級大戰》莫屬了！集結80 位「黑湯匙」無名廚師與20位「白湯匙」明星主廚的精彩廚藝大對決，開播以來不只連續2週蟬聯韓國人氣榜冠軍寶座，在全球也有高關注度，被網友笑稱是「廚師版的」《PRODUCE 101》、《魷魚遊戲》，目前已經播出到冠亞軍爭奪戰，其中這位被稱作「三星」的帥哥主廚可是呼聲超高，來看看他到底是誰！

Netflix黑白大廚主廚三星介紹

1.封號

▲主廚三星呼聲超高。（圖／IG@netflixkr）

出演時頂著俐落短黑髮、戴著黑框眼鏡的黑湯匙「三星」，封號由來來自他的精彩廚師經歷，他曾毅然決然獨自飛往異國，在韓國首位榮獲米其林三星的傳奇神廚李科瑞所營運的Benu餐廳中擔綱實習生，之後分別在Atelier Crenn以及評審安成宰的三星餐廳Mosu工作，接連在3間三顆星名餐廳的星級履歷，是名符其實的三星沒有錯。

2.超強冠軍候補

三星堅持把餐飲精緻化，精湛的刀工、料理組合實力讓他被所有廚師選為：「最有機會奪冠的第一名」，可以說是神仙認證過的仙中之仙，他不只在個人戰表現亮眼，成為首位打敗「白湯匙」晉級的黑湯匙廚師，在第三關卡的團體戰中擔綱隊長主廚的他，也憑藉優秀的領導能力，帶領隊伍走向勝利，狂圈一大票粉絲大呼：「實在太帥氣。」

3.名字、年紀、IG

三星被挖出本名為「강승원」，個人IG帳號為：scottiey_，在節目開播後追蹤人數暴漲好幾倍，現在已經逼近4.5萬大關，大家很好奇的真實年紀因為沒有正式公開過，由於豐富的工作經驗以及老練料理的實力，韓網討論區猜測在30歲初或中左右～（長得帥的先叫歐巴在說）。

4.爭議

▲三星在初期節目也曾捲入爭議中。（圖／翻攝自Netflix）



不過人氣超高的三星，在初期節目也曾捲入爭議中，在《黑白大廚》第一關卡他在事前採訪講到：「就我所知白種元評審比較喜歡直觀的味道，我在細節部分做了很多努力，他吃一口之後能夠體會到嗎？」一段無心的話引起部分網友的不滿，端出的競賽料理也被指出是在「Mosu做過的料理」，不過沒有激起太多輿論反響。

5.撞臉、餐廳

▲三星撞臉。（圖／IG@all.about.20s）

不只廚藝精湛，三星帥氣的高顏值、少年感笑顏也被網友截圖瘋傳，紛紛大呼神似演員崔宇植、饒舌歌手Giriboy以及BIGBANG隊長GD等男神，目前在首爾經營餐廳「Trid」的他，已經被預約到一位難求，想看本尊得憑運氣了！

餐廳名稱：Trid

地址：서울시 강남구 선릉로 162길 16, 2층

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