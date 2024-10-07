日系雜貨DECO HOME首登台　進駐漢神巨蛋主打女性族群

▲宜得利旗下家居品牌DECO HOME首度登台，進駐漢神巨蛋。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本家居品牌宜得利旗下的DECO HOME，台灣首店今（10／7）在高雄漢神巨蛋B1正式開幕，首次進軍海外市場。該品牌以「年輕女性家居需求」，主打兼具可愛與優雅風格的生活雜貨。不同於母品牌宜得利家居的簡約實用路線，DECO HOME更強調設計感與裝飾性，並以平價提供質感產品，讓台灣消費者輕鬆打造日系風格的溫馨居家空間。

DECO HOME此次引入三大系列的代表性商品，包括深受療癒系愛好者喜愛的「長尾山雀系列」，長尾山雀為北海道的鳥類，以可愛圓滾滾的外型風靡日本，系列商品包括毛絨玩偶、抱枕套、暖手枕以及秋冬限定的地墊，不僅可愛實用，還能為家中增添溫馨療癒的氛圍，適合忙碌後想要紓壓放鬆的消費者。

針對追求儀式感的女性，則開賣美容保養系列，此系列涵蓋多款居家彩妝與美容小物，從化妝包到精油入浴劑，甚至還有Luxury Hotel系列的擴香石，每一款商品都能讓日常生活變得更精緻。「花草圖樣系列」則主推喜愛自然優雅風格的消費者，系列產品融入大理花、小雛菊和鈴蘭草圖樣的床包、枕套與保溫杯，搭配柔和的莫蘭迪色系，輕鬆提升家中的質感氛圍。

業者表示，慶祝首店開幕，消費滿500元可獲得50點，滿1,000元贈送100點，可與宜得利家居的會員系統共通使用。此外消費滿200元，還能兌換扭蛋代幣參加抽獎活動，贏取獨家長尾山雀系列小禮物。

潮玩品牌POP MART泡泡瑪特近期在台南南紡購物中心開設全新門市，新店主打人氣IP「LABUBU」，結合積木元素打造LABUBU風格店，呼應台南市美食之都，還加碼「PUCKY美食大酒樓」系列，在地粉絲總算能就近收藏。配合開幕，POP MART推出門市限定商品及多項促銷活動。

南紡店以LABUBU為設計主題，店內佈置大量結合積木結構美學的裝飾，從展示架到收銀台，充滿可愛與創意。除了LABUBU之外，也於同期間推出「PUCKY美食大酒樓」系列，該系列將PUCKY與台灣美食結合，呈現出如小籠包、臭豆腐、大閘蟹等具台灣特色的小吃造型，巧妙將潮玩與美食文化融合，為收藏愛好者帶來更多趣味。

業者表示，POP MART台南南紡店在開幕期間推出多項滿額贈禮活動，消費滿990元可獲得LABUBU菲林相片，滿1,320元則可獲得LABUBU開瓶器冰箱貼。而若單筆消費達到3,960元，還可再獲得ZIMOMO杜邦紙跨包，送完為止。