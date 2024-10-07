fb ig video ETtoday search mobile

日系雜貨DECO HOME首登台　進駐漢神巨蛋主打女性族群

>

▲宜得利旗下家居品牌DECO HOME首度登台，進駐漢神巨蛋。（圖／品牌提供）

▲宜得利旗下家居品牌DECO HOME首度登台，進駐漢神巨蛋。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本家居品牌宜得利旗下的DECO HOME，台灣首店今（10／7）在高雄漢神巨蛋B1正式開幕，首次進軍海外市場。該品牌以「年輕女性家居需求」，主打兼具可愛與優雅風格的生活雜貨。不同於母品牌宜得利家居的簡約實用路線，DECO HOME更強調設計感與裝飾性，並以平價提供質感產品，讓台灣消費者輕鬆打造日系風格的溫馨居家空間。

▲宜得利旗下家居品牌DECO HOME首度登台，進駐漢神巨蛋。（圖／品牌提供）

DECO HOME此次引入三大系列的代表性商品，包括深受療癒系愛好者喜愛的「長尾山雀系列」，長尾山雀為北海道的鳥類，以可愛圓滾滾的外型風靡日本，系列商品包括毛絨玩偶、抱枕套、暖手枕以及秋冬限定的地墊，不僅可愛實用，還能為家中增添溫馨療癒的氛圍，適合忙碌後想要紓壓放鬆的消費者。

▲宜得利旗下家居品牌DECO HOME首度登台，進駐漢神巨蛋。（圖／品牌提供）

針對追求儀式感的女性，則開賣美容保養系列，此系列涵蓋多款居家彩妝與美容小物，從化妝包到精油入浴劑，甚至還有Luxury Hotel系列的擴香石，每一款商品都能讓日常生活變得更精緻。「花草圖樣系列」則主推喜愛自然優雅風格的消費者，系列產品融入大理花、小雛菊和鈴蘭草圖樣的床包、枕套與保溫杯，搭配柔和的莫蘭迪色系，輕鬆提升家中的質感氛圍。

▲宜得利旗下家居品牌DECO HOME首度登台，進駐漢神巨蛋。（圖／品牌提供）

▲宜得利旗下家居品牌DECO HOME首度登台，進駐漢神巨蛋。（圖／品牌提供）

▲宜得利旗下家居品牌DECO HOME首度登台，進駐漢神巨蛋。（圖／品牌提供）

業者表示，慶祝首店開幕，消費滿500元可獲得50點，滿1,000元贈送100點，可與宜得利家居的會員系統共通使用。此外消費滿200元，還能兌換扭蛋代幣參加抽獎活動，贏取獨家長尾山雀系列小禮物。

▲POP MART、LEGO進駐南紡購物中心。（圖／品牌提供）

潮玩品牌POP MART泡泡瑪特近期在台南南紡購物中心開設全新門市，新店主打人氣IP「LABUBU」，結合積木元素打造LABUBU風格店，呼應台南市美食之都，還加碼「PUCKY美食大酒樓」系列，在地粉絲總算能就近收藏。配合開幕，POP MART推出門市限定商品及多項促銷活動。

▲POP MART、LEGO進駐南紡購物中心。（圖／品牌提供）

▲POP MART、LEGO進駐南紡購物中心。（圖／品牌提供）

南紡店以LABUBU為設計主題，店內佈置大量結合積木結構美學的裝飾，從展示架到收銀台，充滿可愛與創意。除了LABUBU之外，也於同期間推出「PUCKY美食大酒樓」系列，該系列將PUCKY與台灣美食結合，呈現出如小籠包、臭豆腐、大閘蟹等具台灣特色的小吃造型，巧妙將潮玩與美食文化融合，為收藏愛好者帶來更多趣味。

▲POP MART、LEGO進駐南紡購物中心。（圖／品牌提供）▲POP MART、LEGO進駐南紡購物中心。（圖／品牌提供）

業者表示，POP MART台南南紡店在開幕期間推出多項滿額贈禮活動，消費滿990元可獲得LABUBU菲林相片，滿1,320元則可獲得LABUBU開瓶器冰箱貼。而若單筆消費達到3,960元，還可再獲得ZIMOMO杜邦紙跨包，送完為止。

關鍵字：

DECOHOME, 宜得利, 家居品牌, 生活雜貨, 日系風格

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

48歲大S活出鬆弛美：很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福

48歲大S活出鬆弛美：很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福

第一個最想鋤哪個？「超準心測」秒測你的出軌指數

第一個最想鋤哪個？「超準心測」秒測你的出軌指數

天天敷面膜竟是錯！5個「無效護膚」習慣　半數的人都做過

天天敷面膜竟是錯！5個「無效護膚」習慣　半數的人都做過

「阿姨過膝裙」翻身成時髦精！秋冬裙裝推薦　一字領甩厚重看起來更纖細 巴黎時裝周 ／ 愛馬仕把柏金包「翻過來」　菜籃子配薄紗褲變性感 吳詩儀、陳念琴造型大突破華麗走秀美翻！台北時裝周跨界秀亮點曝光 3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭 《黑白大廚》帥主廚「三星」IG追蹤暴增　撞臉崔宇植、餐廳已一位難求 星巴克10／9推買一送一　國慶前揪咖賺一杯 劉亦菲的LV訂製包硬塞兩支手機超擠　看NBA熱身賽天菜「艾菲」也在場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面