小S帶愛女Lily拍時尚封面美翻！曝她是「意志力之王」嚴格控制身材

記者鮑璿安／台北報導

小S徐熙娣二女兒Lily許韶恩外型甜美受到關注，最近兩人擔任《Marie Claire Taiwan美麗佳人》10月號封面人物，一同以風衣造型出鏡展現粉色力量。而Lily面對鏡頭秀出專業架勢，氣場一點也不輸給媽媽。

▲小S徐熙娣、Lily許韶恩擔任《Marie Claire Taiwan美麗佳人》10月號封面人物。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）





▲Lily穿著Coach雙排扣皮革風衣、白色背心 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）

本次由「愛」出發，響應國際乳癌防治議題的粉紅十月，號召多位藝人包括小S徐熙娣、Lily許韶恩、金泰梨等人參加拍攝，Lily換上Coach雙排扣皮革風衣、白色背心，搭配上Tiffany＆Co.珠寶，與媽媽一同出鏡比美，兩人的母女造型圍繞粉色力量出發，相當甜美。小S在訪談中也透露，「Lily 說從我身上學到意志力，但我覺得她跟妹妹許老三才都是意志力之王」，直言Lily對自己要求完美，一旦對自己的身材不滿意，或是想要瘦一點，就真的能夠整天都吃健康食物，嚴格把關飲食。





▲金泰梨演繹Prada本季標誌性牡丹綴飾絲質洋裝及褲子、黑色皮革長靴 。（圖／《Marie Claire Taiwan美麗佳人》國際中文版提供）



金泰梨則演繹Prada本季標誌性牡丹綴飾絲質洋裝及褲子、黑色皮革長靴，就一位演員的生命探險來說，她認為把所有的作品都做到最好是重要的人生目標，不過盡力而為的前提是「我的身心必須健康」，她說，「尋找平衡就好比尋找界限，無論是工作或是感情，都是在探索自己在身心健康的狀態下，有多少能量，能做到最好的狀態是什麼。這是我個人的目標，不等於於作品或演技的目標」。