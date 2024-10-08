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擦素顏霜也要卸妝！4個「彩妝冷知識」讓你變美不花冤枉錢

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▲▼4個「彩妝冷知識」讓你變美不走彎路 。（圖／Unsplash）

▲美妝用錯方式，繳的只是智商稅。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

百貨周年慶已經開跑，不少人已準備添購下手補貨了吧！但是彩妝買好買滿好傷荷包，盤點彩妝冷知識，原來護唇膏不用花大錢，用凡士林替代也可以，痘痘肌最好不要用粉底液，為什麼呢？一起來了解！

#只塗隔離防曬也要卸妝

不管你臉上塗的防曬、隔離霜、潤色妝前乳，都請記得一定要卸妝，因為即便沒有顏色，如果沒有做好卸妝清潔，一樣會阻塞毛孔，導致粉刺生成，所以請把卸妝和洗臉當作同等重要的事情。

▲▼4個「彩妝冷知識」讓你變美不走彎路 。（圖／Unsplash）

#痘痘肌盡量避免用粉底液

痘痘之所以會生成，大多是因為肌膚油脂分泌旺盛、毛孔阻塞關係造成的，這時如果再用含油量高的底妝，恐讓痘痘大爆發，像是粉底液、氣墊粉餅、粉底霜等都要盡量避免，相較之下，粉狀的粉底對痘痘肌較沒負擔，像是粉餅就是比較好的選項。

#護唇膏可以用凡士林取代

市面上越來越多護唇膏，標榜添加抗老或是其他植萃成分，定價動輒近千元，若你有預算考量，不妨用凡士林替代，因為許多的護唇膏成分都是以凡士林居多，或許凡士林的使用感受沒有坊間的護唇膏舒適，但若你只是要滋潤保濕，凡士林的確可以做到。

#素顏霜是添加保養成分的提亮產品

越來越多女生偏好素顏霜，素顏霜其實不是乳霜，也稱不上是粉底液，因為素顏中沒有色素粒子，大多呈現乳白色，主要是透過光線反射來製造出柔焦效果，因為遮瑕度不高，所以很多人都以為不用卸妝，但其實它就是屬於「化妝品」，使用後卸妝是絕對必要的。

關鍵字：

彩妝, 痘痘肌, 卸妝, 護唇膏, 素顏霜

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