fb ig video ETtoday search mobile

新光三越信義周慶10／17登場　主打美妝「比國外買划算」

>

▲新光三越信義新天地周年慶。（圖／業者提供）

▲新光三越信義新天地周年慶開跑，主打巨量品牌，一定買到你想要的。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越信義新天地周年慶將在10／17登場，以超過1,000家專櫃、430家獨家品牌的齊全陣容，結合滿千送百、銀行加碼、滿額禮與卡友禮層層優惠，加上新櫃獨家櫃等話題店與快閃店，並主打「美妝最便宜」，挑戰消費者出國囤貨潮，業者表示，許多頂級香氛與頂級保養品，在周慶14天提供9至95折優惠外，再加上滿千送百等堆疊回饋，會比在日本當地買還划算，不需出國帶大包小包。

▲新光三越信義新天地周年慶。（圖／業者提供）

新光三越台北信義新天地週年慶 10／17開跑，首14日10／17至10／30期間，化妝品單筆滿2,000送2,000點；單館累計滿5,000送5,000點；名品、大家電、法雅客、[i]Store、SAMSUNG 智慧館、DJI單筆滿萬元送5,000點。首七日skm pay限定名品、大家電、法雅客、[i]Store、SAMSUNG 智慧館、DJI 單筆刷萬元送10,000點，搭配銀行加碼回饋最高可回饋13%。

▲新光三越信義新天地周年慶。（圖／業者提供）▲新光三越信義新天地周年慶。（圖／業者提供）

▲信義獨家Clé de Peau Beauté《加大激光瓶 1+1組》價值 35,780元，特價22,500元；ESTEE LAUDER「全方位小棕修護組」特潤超導全方位修護露50ml+ 15ml+7mlＸ5，價值8,900元，特價4,450元。

美妝一向是周年慶重點，從去年起至今年，因國人大量出國旅遊，加上日幣低點，吸引許多民眾到日本購買囤貨，讓美妝保養買氣受影響，尤其以日本品牌衝擊最大。新光三越表示，美妝在今年上半確實有點辛苦，但近期因日本當地物價持續微幅上揚，加上日圓匯率逐漸攀升，其實現在去日本買美妝已不如去年划算，百貨周年慶針對美妝產品優惠95折左右，包括香奈兒等頂級品牌都有優惠，加上層層疊加，其實算起來周慶還是會比去日本採買划算。

▲新光三越信義新天地周年慶。（圖／業者提供）▲新光三越信義新天地周年慶。（圖／業者提供）

▲LANCÔME「NO.1極光水發燒組」價值7,900元，特價3,555元，skm pay加贈超極光亮白保濕精華乳15ml；Helena Rubinstein「黑繃帶電波拉提傳奇組」價值 23,455元， 特價 14,760元。

此外，新光三越也補充，因頂級保養品牌除了產品之外，也會提供護膚、VIP活動等客製服務，所以其實業績不會受影響，甚至像肌膚之鑰還有逆勢成長。今年因應上半年買氣，幾乎全部美妝保養品台都在特惠組贈品加碼，今年出手會划算很多。

▲新光三越信義新天地周年慶。（圖／業者提供）

▲A8獨家ESTEE LAUDER「奢逸私藏香氛系列100ml」共5款，特價 10,350元，原價11,500元。

▲新光三越信義新天地周年慶。（圖／業者提供）

▲新光三越台北信義新天地周年慶進駐韓牌Carlyn，開賣話題包款。

比起首波周慶開跑分店，信義新天地特色在於巨量品牌規模，可以企及更多消費者購物需求，包括精品、彩妝、頂級香水與頂級保養品牌就超過百間，加上Vivienne Westwood、NAUTICA WHITE SAIL、韓牌STAND OIL、Carlyn將在周年慶獨家登場，以及Maison Margiela香水全台百貨首發、信義獨家AMIRI、韓系美妝品牌ROOTON、HINCE與其他活動加持，預計整檔周年慶信義新天地業績可達到63億元，並挑戰2%成長。 

▲微風信義3館周年慶10／17開跑。（圖／業者提供）

▲微風信義3館周年慶10／17開跑。（圖／業者提供）

微風位於信義計畫區3館信義、南山、松高周年慶10／17正式開跑，為期三周優惠包括商品折扣、滿千送百與滿額贈，首六日消費滿1萬元，還能抽市值70萬元的星宇航空雙人來回機票。

▲微風信義3館周年慶10／17開跑。（圖／業者提供）

微風信義計畫區3館周年慶從10／17至11／4期間開跑，祭出珠寶消費滿3萬元送15000點；國際精品消費滿1萬元送1萬點；流行名品、飾品滿5,000元送5000點；香氛保養、頂級保養品、時尚鞋款滿3,000元送3000點。

首六日微風聯名卡加碼，10／17至10／22期間於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點。使用Breeze Pay微風錢包結帳，單筆消費滿6萬元贈12,000點，滿12萬元贈36000點。使用悠遊付消費，單筆消費滿500元還能再享最高6%現金回饋。此外還有SAMSUNG Galaxy Z Flip6、SAMSUNG BESPOKE設計品味系列美型微波爐23L等限量滿額禮。

關鍵字：

新光三越, 信義新天地, 周年慶, 美妝, 優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

劉亦菲的LV訂製包硬塞兩支手機超擠　看NBA熱身賽天菜「艾菲」也在場

劉亦菲的LV訂製包硬塞兩支手機超擠　看NBA熱身賽天菜「艾菲」也在場

第一個最想鋤哪個？「超準心測」秒測你的出軌指數

第一個最想鋤哪個？「超準心測」秒測你的出軌指數

小S帶愛女Lily拍時尚封面美翻！曝她是「意志力之王」嚴格控制身材

小S帶愛女Lily拍時尚封面美翻！曝她是「意志力之王」嚴格控制身材

3星座男對老婆最摳門！Top 1婚後全變了　愛錢如命精打細算過頭 48歲大S活出鬆弛美：很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福 小資女孩晉升時尚圈必備！爆紅NB「蛋殼鞋」WRPD Runner與超仙新款327讓你回頭率UPUP 《黑白大廚》帥主廚「三星」IG追蹤暴增　撞臉崔宇植、餐廳已一位難求 「男友擁有4種特質」適合過一輩子！支持你、適時讓步超重要 誠品生活南西最大改裝40%大換血　10／9周慶開跑滿5千送700 傳奇球星狼王賈奈特來台現身東區！T恤「四字超親切」搶逛NBA旗艦店

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面