新光三越信義周慶10／17登場　主打美妝「比國外買划算」

▲新光三越信義新天地周年慶開跑，主打巨量品牌，一定買到你想要的。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越信義新天地周年慶將在10／17登場，以超過1,000家專櫃、430家獨家品牌的齊全陣容，結合滿千送百、銀行加碼、滿額禮與卡友禮層層優惠，加上新櫃獨家櫃等話題店與快閃店，並主打「美妝最便宜」，挑戰消費者出國囤貨潮，業者表示，許多頂級香氛與頂級保養品，在周慶14天提供9至95折優惠外，再加上滿千送百等堆疊回饋，會比在日本當地買還划算，不需出國帶大包小包。

新光三越台北信義新天地週年慶 10／17開跑，首14日10／17至10／30期間，化妝品單筆滿2,000送2,000點；單館累計滿5,000送5,000點；名品、大家電、法雅客、[i]Store、SAMSUNG 智慧館、DJI單筆滿萬元送5,000點。首七日skm pay限定名品、大家電、法雅客、[i]Store、SAMSUNG 智慧館、DJI 單筆刷萬元送10,000點，搭配銀行加碼回饋最高可回饋13%。

▲信義獨家Clé de Peau Beauté《加大激光瓶 1+1組》價值 35,780元，特價22,500元；ESTEE LAUDER「全方位小棕修護組」特潤超導全方位修護露50ml+ 15ml+7mlＸ5，價值8,900元，特價4,450元。



美妝一向是周年慶重點，從去年起至今年，因國人大量出國旅遊，加上日幣低點，吸引許多民眾到日本購買囤貨，讓美妝保養買氣受影響，尤其以日本品牌衝擊最大。新光三越表示，美妝在今年上半確實有點辛苦，但近期因日本當地物價持續微幅上揚，加上日圓匯率逐漸攀升，其實現在去日本買美妝已不如去年划算，百貨周年慶針對美妝產品優惠95折左右，包括香奈兒等頂級品牌都有優惠，加上層層疊加，其實算起來周慶還是會比去日本採買划算。

▲LANCÔME「NO.1極光水發燒組」價值7,900元，特價3,555元，skm pay加贈超極光亮白保濕精華乳15ml；Helena Rubinstein「黑繃帶電波拉提傳奇組」價值 23,455元， 特價 14,760元。

此外，新光三越也補充，因頂級保養品牌除了產品之外，也會提供護膚、VIP活動等客製服務，所以其實業績不會受影響，甚至像肌膚之鑰還有逆勢成長。今年因應上半年買氣，幾乎全部美妝保養品台都在特惠組贈品加碼，今年出手會划算很多。

▲A8獨家ESTEE LAUDER「奢逸私藏香氛系列100ml」共5款，特價 10,350元，原價11,500元。

▲新光三越台北信義新天地周年慶進駐韓牌Carlyn，開賣話題包款。



比起首波周慶開跑分店，信義新天地特色在於巨量品牌規模，可以企及更多消費者購物需求，包括精品、彩妝、頂級香水與頂級保養品牌就超過百間，加上Vivienne Westwood、NAUTICA WHITE SAIL、韓牌STAND OIL、Carlyn將在周年慶獨家登場，以及Maison Margiela香水全台百貨首發、信義獨家AMIRI、韓系美妝品牌ROOTON、HINCE與其他活動加持，預計整檔周年慶信義新天地業績可達到63億元，並挑戰2%成長。

▲微風信義3館周年慶10／17開跑。（圖／業者提供）

微風位於信義計畫區3館信義、南山、松高周年慶10／17正式開跑，為期三周優惠包括商品折扣、滿千送百與滿額贈，首六日消費滿1萬元，還能抽市值70萬元的星宇航空雙人來回機票。

微風信義計畫區3館周年慶從10／17至11／4期間開跑，祭出珠寶消費滿3萬元送15000點；國際精品消費滿1萬元送1萬點；流行名品、飾品滿5,000元送5000點；香氛保養、頂級保養品、時尚鞋款滿3,000元送3000點。

首六日微風聯名卡加碼，10／17至10／22期間於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點。使用Breeze Pay微風錢包結帳，單筆消費滿6萬元贈12,000點，滿12萬元贈36000點。使用悠遊付消費，單筆消費滿500元還能再享最高6%現金回饋。此外還有SAMSUNG Galaxy Z Flip6、SAMSUNG BESPOKE設計品味系列美型微波爐23L等限量滿額禮。