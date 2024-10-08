微風信義3館周年慶10／17開跑　消費滿萬抽70萬元機票

▲微風信義3館周年慶10／17開跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

微風位於信義計畫區3館信義、南山、松高周年慶10／17正式開跑，為期三周優惠包括商品折扣、滿千送百與滿額贈，首六日消費滿1萬元，還能抽市值70萬元的星宇航空雙人來回機票，此外也迎來多家全台首店話題吸引消費者嚐鮮體驗。

微風信義計畫區3館周年慶從10／17至11／4期間開跑，祭出珠寶消費滿3萬元送15000點；國際精品消費滿1萬元送1萬點；流行名品、飾品滿5,000元送5000點；香氛保養、頂級保養品、時尚鞋款滿3,000元送3000點。

▲微風信義Van Cleef & ArpelsSweet Alhambra 腕錶 18K黃金 藍色瑪瑙 瑞士石英機芯，售價635,000元；雙面戒指18K黃金，璣鏤黃K金，藍色瑪瑙，售價202,000元。

首六日微風聯名卡加碼，10／17至10／22期間於各館當日單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點。使用Breeze Pay微風錢包結帳，單筆消費滿6萬元贈12,000點，滿12萬元贈36000點。使用悠遊付消費，單筆消費滿500元還能再享最高6%現金回饋。此外還有SAMSUNG Galaxy Z Flip6、SAMSUNG BESPOKE設計品味系列美型微波爐23L等限量滿額禮。

▲微風南山PRADA 刺繡手提包，價格店洽；微風信義VALENTINOVLogo Locker 高跟涼鞋，售價49,000元。

微風表示，針對周年慶也進行品牌升級和調整。微風信義全新進駐海外第一間分店的韓國頂級美容SPA-AS BLANC、全台首間LOEWE香水精品店、網羅全球當代時髦小眾品牌的10X、多達23間品牌的臺北時裝週選品快閃店。微風南山也全新開幕北歐時尚品牌Acne Studios、以原創印花和色彩聞名的亞太第一間marimekko形象概念專門店、CLUB21複合品牌專賣店與CDGCDGCDG亞洲首店。周年慶期間也調整營業時間延長至晚上10點。

新光三越台北信義新天地周年慶也在10／17開跑，首14日10／17至10／30期間，化妝品單筆滿2,000送2,000點；單館累計滿5,000送5,000點；名品、大家電、法雅客、[i]Store、SAMSUNG 智慧館、DJI單筆滿萬元送5,000點。首七日skm pay限定名品、大家電、法雅客、[i]Store、SAMSUNG 智慧館、DJI 單筆刷萬元送10,000點，搭配銀行加碼回饋最高可回饋13%。