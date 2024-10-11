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Dior全新後背包Jisoo愛用中！籐格紋包身、絕美色選實搭耐看Haerin也背

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Dior Caro系列推出全新後背包，既優雅又實用，採用柔軟皮革打造，並點綴經典的籐格紋與金色CD標誌，耐看不過時的設計超推坑。

Dior在今年秋冬為大家送上了全新的Caro後背包，直接將優雅與實用性最大化，透過光滑皮革製作的包身，觸感柔軟，造型百搭，還有大型絎縫籐格紋點綴，細節精緻到位，Dior小公主Jisoo也愛用中，本篇5大亮點推你入坑！

Dior「Caro後背包」的5個迷人之處

經典的Cannage縫線設計

Dior Caro後背包延續了品牌經典的Cannage格紋縫線設計，這種設計靈感源自於拿破崙三世風格的椅背紋路，也是Dior標誌性的圖案之一，透過籐格紋縫線讓包款更有立體感，也能完美體現品牌的精緻工藝。

"CD"金屬徽章增添奢華氣質

後背包的前扣以品牌名縮寫"CD"金屬標誌點綴，增添了包款的視覺焦點，與光滑柔軟的小牛皮革非常合襯。

實用與優雅兼具的包型

Dior Caro後背包有著很高的實用性，使用光滑小牛皮打造的包身手感柔軟細膩，精巧的尺寸搭配寬敞的內部收納空間，能夠輕鬆收納日常所需物品，加上可調節的肩帶設計與金屬包包提把，能輕鬆切換使用方式。

多樣的配色選擇

這款後背包提供了多種配色選擇，從經典的黑、白、粉紅、粉膚米色與丹寧藍每個顏色都有不同的風格和氣質，無論是喜歡簡約低調還是追求亮眼時尚的消費者，都能找到喜愛的色系。

Jisoo、Haerin搶先背上

Dior品牌大使Jisoo以及NewJeans成員Haerin早早在IG上分享的穿搭中搶先曝光最新的Caro後背包，作為Dior全新的包款，是今年秋冬很值得入手的選擇！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, DIOR

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