2024周年慶「髮品」大容量＆特惠組推薦　洗髮精、頭皮精華通通有

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

不只保養、彩妝，現在洗髮精、髮膜和頭皮精華等髮品，也是大家周年慶鎖定的類別。以下就來看看2024百貨周年慶檔期有哪些髮品推薦！

2024周年慶檔期正式開跑，大容量洗髮精、特惠組合都能趁現在入手！

juliArt



每年周年慶期間，juliArt不僅會趁著此時推出大容量洗髮精的補貨組合，也會推出限定新香讓消費者可以在組合中挑選，像是今年My juliArt 3in1洗髮沐浴露就以柑橘調木質、清甜花果調推出「緋木暖絨」與「純白謐靜」兩個氣息，要囤貨就要趁現在。

3in1減法洗沐組，NT$2,700

內容：My juliArt 3in1洗髮沐浴露1000mL任選2瓶。

贈：My juliArt 3in1洗髮沐浴露1000mL任選1瓶。

頭皮護理組，NT$7,600－NT$9,200

內容：高階養護指定品項1000mL任選2瓶（甘草次酸角質淨化液；健髮賦活、柔敏健髮、極致控油、深層抗屑胺基酸洗髮精；希沛絲蘊髮洗髮精）。

贈：草本健髮胺基酸洗髮精「姜檸恬萃」1000mL。

淨化洗護明星組，NT$2,030－NT$2,160

內容：甘草次酸角質淨化液（經典版）220mL、高階頭皮養護洗髮精220mL。

贈：Delta 3in1洗髮沐浴露150mL。

AROMASE艾瑪絲



季節變換也會影響到頭皮，今年周年慶期間同時是台灣頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲20周年，品牌也特別在官網推出限定的組合。

經典頭皮養護三步驟組，NT$2,020

內容：5α捷利爾頭皮淨化液260mL+森系列洗髮精1000mL+草本強健養髮精華液115mL。

明星淨化雙入組，NT$2,020

內容：5α捷利爾頭皮淨化液820mL*2入+5α捷利爾頭皮淨化液80mL*2入。

大容量頭皮養護三步驟組，NT$2,020

內容：5α捷利爾頭皮淨化液820mL+森系列洗髮精1000mL+草本強健養髮精華液40mL。

官網滿額贈



10／16中午12：00前，官網消費滿額NT$2,000即享300元購物金；滿NT$4,000送700元購物金；滿NT$6,000送1000元購物金，再加贈玫瑰控油洗髮組（限量300組）；滿額門檻不累贈。

AVEDA



今年AVEDA推出全新香氛系列chakra平衡純香霧及功效升級的蘊活煥欣系列，也特別將蘊活煥欣系列中的明星商品推出優惠組，以及大方滿額贈。

蘊活煥欣豐盈增量組，NT$4,980、原價NT$6,000

內容：蘊活煥欣豐盈菁華150ml*2。

預購期間滿額贈

在預購期間購買產品金額滿NT$4,800贈AVEDA煥欣訂製化妝包+蘊活煥欣豐盈菁華30ml（價值NT$1,400），外層為高質感純棉的煥欣訂製化妝包，全程台灣製作，高強度材質更耐用。搭配AVEDA明星商品蘊活煥欣豐盈菁華。

開打滿額贈



購買產品金額滿NT$6,600，可獲得結構高效修護組，價值NT$2,000（內含：花植結構重鍵洗髮精50ml+花植結構重鍵精華25ml+潤手霜40ml+服務邀請券300元）。

購買產品金額滿NT$9,800，可獲得淨瑕舒敏煥彩組，價值NT$2,700（內含：蘊活淨瑕平衡洗髮精50ml+蘊活淨瑕潔膚凝膠25ml+護色穎采洗髮精50ml+護色穎采鎖色精華25ml +服務邀請券300元）。

購買產品金額滿NT$12,800，贈強韌亮澤限定禮盒（四選一）+服務邀請券300元2份，價值NT$3,300（內含：限定版100ml小容量明星洗髮精、潤髮乳、護髮品）。

購買產品金額滿NT$16,800，贈璀璨淨瑕限定禮盒（三選一）+服務邀請券300元2份，價值NT$4,400- NT$4,600。

2024全球搶先上架，美國原裝禮盒只送不賣，內含明星髮品正貨回饋。

購買產品金額滿NT$25,800，贈豐盈賦活組，價值NT$6,600（內含：限量蘊活菁華更新洗髮精1000ml+蘊活頭皮按摩刷+300元服務邀請券四張）。

SABON



今年也是SABON在台灣共度的第十個周年慶，推出多樣優惠組合，其中也包含植系髮肌系列。

植系髮肌養護組3件88折



頭皮磨砂膏、三合一髮膜、石榴保濕亮澤髮醋、經典洗髮乳等等品項，都有三件88折優惠，不可錯過呀！（不含死海鹽頭皮磨砂膏90g／不可重複品項）

飄逸秀髮入門組，NT$1,480、原價NT$1,960

內容：三合一修護髮膜200ml+死海鹽頭皮磨砂膏20g。

歐舒丹



L’OCCITANE歐舒丹草本精華油頭髮護理系列一直相當熱賣，每年也都會趁著檔期推出組合。精選以下幾組推薦！

草本豐蘊養髮組，NT$2,300、原價NT$2,960（78 折）

內容：草本頭皮養護精華50ml*2。

草本強韌豐盈超值組，NT$3,080、原價NT$4,120（75 折）

內容：草本強韌洗髮乳500ml+草本強韌洗髮乳補充包500ml*2。

草本修護明星超值組，NT$3,080、原價NT$4,120（75 折）

內容：草本修護洗髮乳500ml+草本修護洗髮乳補充包500ml*2。

Kiehl’s

氨基酸洗髮乳補充包，NT$1,890、原價NT$4,000。

氨基酸潤髮乳補充包，NT$1,890、原價NT$3,800。

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