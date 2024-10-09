星巴克今推「大杯以上買一送一」　幾乎全品項現喝爽賺一杯

▲星巴克10／9推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

明天就是國慶日，星巴克今10／9推出買一送一優惠，且從「大杯」就符合好友分享資格，優惠飲品還包括星冰樂等熱門品項，不要忘記好好喝起來喔！另間連鎖奎士咖啡，10月份推出滿滿台灣風情的「台灣拿鐵」，將冬瓜茶與咖啡拿鐵融合，也默默合併好滋味，因應國慶日也在10／13前推出同品項第二杯7折。

星巴克今10／9推出「集團同慶 好友分享日」活動，當天從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

不提供優惠品項為雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，其他不適用門市請看文後列表。

奎士咖啡10月份打造一杯台灣風味的「台灣拿鐵」，將國民飲料冬瓜茶與咖啡拿鐵融合，標榜口感香醇順口，中杯售價145元，大杯售價160元，且慶祝國際咖啡日與雙十國慶，從即起至10／13連續13天，推出台灣拿鐵嚐鮮價同品項第二杯7折優惠。

星巴克不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。