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第一眼聯想到什麼？日網心測一張圖看出「你有多在意他人想法」

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記者鮑璿安／台北報導

有些人雖然外表看似灑脫，但或多或少會因為他人的評價而改變內心想法，究竟你的真實個性如何？日本網站Trill就公開一項心理測驗，據說根據以下圖像聯想到的東西，判定你是否會受他人影響？

Q：從以下圖片中，第一眼看到了什麼？

▲心測 。（圖／翻攝自TRILL）

▲心測看出「你有多在意他人想法」 。（圖／翻攝自TRILL）

1. 帳篷

2. 斗笠

3. 風箏

4. 從背面看起來像汽車

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

1.帳篷解析：非常在意他人想法

雖然你看起來擅長交際，總是能融入群體生活，但總是免不了內心孤獨的一面，如果和他人做出不一樣的決定，這反而讓你感覺被排除在群體之外，因此改變了自己的想法。

2.斗笠解析：稍微在意他人想法

你擁有一顆敏感而易碎的心，你能夠大概清楚自己喜歡什麼，但是如果要你公開發言時，你便會在意大家的評價，因此無法表現最自信的一面，經常感到不安又矛盾，從而隱藏起自己真實性格。

3.風箏解析：完全不在乎別人怎麼看

你就像風箏一般放飛自我，對你來說最重要的是自己的感受，而不是別人如何看待你，你自律並且自由，尊重自己也尊重每一個人，總是會鼓舞每個自由的靈魂，不受外界影響是你最大的魅力所在。

4.汽車解析：不太在意別人想法

你經常能夠明確表達自己喜歡的事情，即便周圍的人提出負面意見，你也會嘗試按自己的方式行事，不勉強自己擔心太多。不過你也有缺乏自信的時刻，比較常表現在穿衣打扮上，容易隨著他人的評價而改變。

關鍵字：

心理測驗, 個性分析, 自信度, 影響程度, 圖像解析

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