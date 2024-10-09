LG第二代Styler內建掛燙機　時尚設計擺脫冰箱感

▲LG第二代Styler登場，鏡面材質線條更時尚。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



在疫情期間受到大量消費者青睞的LG電子衣櫥，在台推出第二代新品，升級的重點在提升衣物護理功能，搭載AI可偵測衣物材質與重量，選擇適合的除塵模式，並內建蒸氣掛燙機且優化除濕系統，強調不僅僅是衣物清潔，而是全面的形象管理輔助。

LG Styler主打除塵除菌、去除異味，第二代蒸氣電子衣櫥升級雙重蒸氣技術，有效去除細菌、塵蟎和過敏原，並在短短20分鐘內完成護理，結合AI智慧偵測，可辨識衣物重量、材質提供不同的擺動模式，且除濕功能也改進，以往需要打開門進行室內除濕，二代不需開門也能提供除濕效果，大小可支援11坪空間，自動循環通風系統能防止衣物在衣櫥內因潮濕產生霉味。

除了護理衣物，這款產品還加入了全新的高壓蒸氣掛燙功能，專門針對衣物皺褶進行處理，並且內建折疊式褲線管理器，能夠輕鬆恢復褲子的筆挺線條。解決使用者日常衣物整理中的實際問題，並提升使用者的穿著質感。

另LG Styler第二代的操作介面，新增LCD智慧液晶顯示螢幕，搭配AI行程推薦功能，讓用戶可以輕鬆設定和調整衣物護理行程，簡化操作流程，並延續鏡面設計，線條更加時尚輕鬆融入不同家居空間，第二代Styler目前已在台上市，售價49,900元起。

▲Nespresso推出Vertuo系列Lattissima智慧牛奶咖啡機。（圖／品牌提供）

膠囊咖啡品牌Nespresso近期推出Vertuo系列Lattissima智慧牛奶咖啡機，標榜可製作多種杯量的咖啡，並內建牛奶食譜功能，包括黑咖啡、拿鐵或卡布奇諾通通都可以，結合創新科技與時尚設計，為咖啡愛好者帶來全新體驗。適逢國際咖啡日來臨，Nespresso也推出咖啡機新品現折3,000元優惠。

Nespresso新推出的Vertuo Lattissima咖啡機，主打一鍵式操作和多功能設計，提供7種咖啡杯量選擇，搭配3種內建牛奶食譜模式，無論是想喝純粹的黑咖啡，還是濃郁的拿鐵或卡布奇諾，都能輕鬆製作。機器採用獨特的條碼辨識系統和高速離心力萃取技術，能自動調整最佳萃取參數。500ml大容量奶壺可製作多杯牛奶咖啡，提供璀璨白和曜石黑兩種顏色，售價16,600元。