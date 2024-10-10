朴信惠《來自地獄的法官》10殘酷金句：精神上的殺人也是殺人

記者鮑璿安／綜合報導

朴信惠、金宰永主演的韓劇《來自地獄的法官》，劇情講述進入法官身體裡的「來自地獄的惡魔」姜光娜，與刑警韓多溫攜手懲處罪犯，並成為真正的法官。當中的台詞道出生活現實面，也值得一看！

1. 把這個世界搞得一團亂的，不是上帝也不是惡魔，而是人類。



2. 讓好人過幸福的日子，然後讓壞人受到懲罰，那就是正義。但為什麼壞人反而過得更好？因為這個世界沒有正義，正義已死，餵狗吃吧。



3. 每個人都抱著想走上花路的慾望，但不能因為這樣就被美麗給欺騙，這其實非常危險，就跟我一樣，當你碰觸花的那一刻，就會在心裡看見地獄。



4. 精神上的殺人也是殺人。



5. 你因為文情俊死了感到開心，你是個人類，這樣是理所當然的，我是來告訴你不需要有罪惡感。



6. 我對被冤枉的人有什麼故事，毫無興趣也沒有共鳴，這樣我才能做出正確的判決。



7. 我不知道有沒有惡魔，但我確定沒有上帝存在，如果上帝存在，這世界就不會是這副德性。



8. 死後會去的地獄很可怕，但沒有比活著的時候，面對的地獄更讓人痛苦。因為你們生活的這個地方，才是像惡魔般的人類充斥的真正地獄。



9. 人類在別人身上犯下的罪行，為什麼要法官饒恕呢？



10. 身體裡有血在流動就代表活著嗎？她的精神狀態已經亂成一團，也沒有活下去的希望和勇氣，難道有呼吸就是活著嗎？