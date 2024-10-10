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日麥當勞「全新焦糖地瓜三角派」療癒粉紅控！爆漿雙餡必吃

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記者鮑璿安／台北報導

日本麥當勞每年秋冬都會帶來「三角派」，已經成為不少旅客的必吃清單之一，而這次冬季更加碼迎來了「全新焦糖地瓜三角派」，超有療癒氛圍，除了粉嫩色系的酥脆外皮，加上雙重內餡一口咬下就爆漿而出，簡直是最暖胃的享受，掀起網友熱議！

▲▼麥當勞 。（圖／翻攝自IG）

▲日本麥當勞秋冬新品迎來「全新焦糖地瓜三角派」。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

自2007年起，日本麥當勞推出的黑白巧克力三角派都創造高人氣，今年冬季終於多了全新的「全新焦糖地瓜三角派」，非常有季節感，尤其是粉紫色的酥脆外皮透露了可愛氣息，採用地瓜奶油內餡以及綿密地瓜，還結合焦糖玉米片創造出多重口感。因此除了地瓜香氣之外也有甜而不膩的焦糖味，簡直是絕配，讓人非常享受爆漿感受。

▲日本麥當勞 。（圖／翻攝自日本麥當勞官網、小紅書）

▲日本麥當勞經典黑巧克力三角派 。（圖／翻攝自日本麥當勞官網、小紅書）

當然，經典黑巧克力三角派仍是許多粉絲的心頭好，這次換上全新的柴犬包裝，若想品味純正的濃郁巧克力以及些許堅果香氣內餡，千萬不能錯過了。

而OREO 與可口可樂（Coca-Cola）想必是大家都不陌生的產品，最近竟然帶來了破天荒聯名，推出兩款大作，分別「角色互換」打造出可口可樂夾心餅乾和OREO零糖限量版汽水，根據外媒報導指出，「可口可樂餅乾」結合了經典的巧克力餅乾，並在其中添加了可口可樂糖漿和跳跳糖，來模擬出碳酸蘇打水的效果，而另一半則是擁有可樂罐造型的紅色餅乾，以此致敬可口可樂的經典元素，而中間的夾心仍不變，是最初的白色奶油。OREO零糖限量版汽水的包裝也一改原本熟悉的紅色，演變成黑色模樣，至於口味則非常神秘，據說喝得到奶油餅乾的滋味，也備受網友們期待。

關鍵字：

麥當勞, 冬季美食, 甜點, 新品, 焦糖地瓜

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