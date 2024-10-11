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鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」極簡6色超燒！CROCS全新Echo潮流拖一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著天氣轉涼，鞋子也該換季了！為迎接Onitsuka Tiger鬼塚虎成立75周年，品牌特別帶來TIGER CORSAIR A55系列新鞋款，簡潔的虎爪紋搭配上6種話題配色相當搶眼。而CROCS則推出了前衛舒適的Echo系列，打造運動街頭風。

▲▼鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」6色亮相、crocs。（圖／品牌提供）

▲▼鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」6色亮相、crocs。（圖／品牌提供）

▲▼鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」6色亮相、crocs。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger 鬼塚虎TIGER CORSAIR A55系列。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGER CORSAIR A55系列，是對1970年代引領慢跑熱潮的經典CORSAIR訓練鞋進行重新詮釋，特色在於鞋跟翻邊及交叉設計，讓輪廓簡潔修長，以白色縫線勾勒出品牌標誌性的虎爪紋，非常前衛耐看。性能方面同樣有看點，鞋面由防水網布與柔軟麂皮絨組成，輕盈舒適並具備優越的足部包覆性。這次一共推出全六種莫蘭迪色系的溫潤配色，包括經典灰、奶油米、櫻花粉、海軍藍、橄欖綠、百搭黑。

▲▼鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」6色亮相、crocs。（圖／品牌提供）

▲運動風格的Echo Surge鞋型貼近傳統運動鞋。（圖／品牌提供）

▲▼鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」6色亮相、crocs。（圖／品牌提供）

▲全新Echo系列。（圖／品牌提供）

▲▼鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」6色亮相、crocs。（圖／品牌提供）

▲Echo Sand Storm 暴風波波軍綠。（圖／品牌提供）

CROCS秉持著舒適輕鬆的特點深受大家喜愛，最近帶來全新Echo系列，運動風格的Echo Surge鞋型貼近傳統運動鞋，配備加強中底和透氣LiteRide™鞋墊，更擁有輕盈透氣的彈性針織鞋面，不論日常還是運動，都非常適合。而Echo Clog拖鞋則維持了洞洞鞋的靈魂元素，換上Croslite材質與多元大地配色；靈感來自沙漠紋理的Echo Sand Storm擁有流線般的獨特造型，添加拉環設計讓穿脫更輕鬆，營造出潮流街頭風格。

關鍵字：

OnitsukaTiger, CROCS, 鞋款, 新品, 75周年

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