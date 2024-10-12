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FENDI創意總監Kim Jones離職！四年內曾打造與MJ、Versace話題聯名

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記者鮑璿安／外電報導

時尚圈又傳出最新的人事異動消息！Fendi 宣佈女裝創意總監Kim Jones離職，在經歷四年合作之後雙方選擇分道揚鑣，而Kim Jones未來將繼續擔任Dior男裝系列藝術總監的職務，之後由誰來接手Fendi？品牌暫未公開人選。

▲▼Kim Jones 。（圖／達志影像）

▲Kim Jones （右）。（圖／達志影像）

Kim Jones在2021年出任Fendi女裝藝術總監，那是他首次跨足女裝領域，並接手已故老佛爺Karl Lagerfeld職務，這幾年來與Fendi家族第3代傳人Silvia Venturini Fendi合作，Kim Jones擅長聯名領域的操作，曾經為FENDI帶來Fendi X Versace Fendace系列、聯手美國設計師Marc Jacobs打造聯名系列，改革品牌老牌形象，翻轉出更潮流現代的風格，都是話題焦點。

來自英國的時裝設計師Kim Jones，無疑是促成時尚與潮流接軌的重要推手，在他任職Louis Vuitton男裝創意總監的7年時間裡，曾經打造Supreme x Louis Vuitton聯名寫下款款暢銷的驚人歷史。2018年3月，他閃離Louis Vuitton，接下 DIOR Men 創意總監一職，又促成 DIOR Men x Shawn Stussy 的合作，種種跡象都證明時尚與潮流圈不可分割。

對於此次Kim Jones離職消息，LVMH 董事長兼執行長 Bernard Arnault 提到：「他是一位才華橫溢的設計師，在過去四年裡為FENDI帶來了自己獨特的多元文化視野。我要感謝他的貢獻，並期待繼續見證他對DIOR男裝的創造力。」

關鍵字：

時尚, Fendi, KimJones, Dior, 異動

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