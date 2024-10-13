fb ig video ETtoday search mobile

流感不要來！營養師傳授「6個飲食技巧」讓你提升免疫力

>

▲▼營養師傳授「6個飲食技巧」讓你提升免疫力 。（圖／Unsplash）

▲堅果內含健康油脂，幫助身體減少發炎反應。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

入秋之後，台灣開始進入流感流行期，除了施打流感疫苗預防以外，提升自身的免疫力也很重要，營養師余朱青建議，可以從6個飲食方向下手，幫助大家提升自身免疫力。

#均衡飲食、不偏食

飲食應均衡且多樣化，以獲取身體所需的各種營養素，是維持免疫力的基礎。

▲▼營養師傳授「6個飲食技巧」讓你提升免疫力 。（圖／Unsplash）

#適量補充優質蛋白質

蛋白質是構成人體免疫細胞的重要原料，亦可修復組織，減少身體發炎反應。優質蛋白質如：雞蛋、牛奶、黃豆、動物性蛋白質。

#補充好油脂

選擇富含W-3脂肪酸的魚類（鮭魚、鮪魚、鯖魚）、堅果、橄欖油、亞麻籽油，有助於抗發炎，增強免疫力。

▲▼營養師傳授「6個飲食技巧」讓你提升免疫力 。（圖／Unsplash）

#攝取充足維生素、礦物質

維生素A、C、D、E、鋅等微量營養素本就參與體內各項免疫功能。維生素A可維持黏膜健康，減少病毒進入體內，建議補充胡蘿蔔、豬肝；維生素C、E具抗氧化功能，可幫助縮短病程，建議補充芭樂、奇異果；維生素D能活化免疫系統，建議補充香菇、雞蛋、木耳，也可以多去戶外曬太陽。

#補充好菌

腸道是人體免疫系統的重要防線，可以適時補充益生菌（如發酵製品：優格、優酪乳、泡菜）維持腸道菌相平衡，也建議攝取足夠的膳食纖維，有助於腸道中的好菌生長，減少體內毒素，避免病毒、細菌進入血液中，降低發炎反應。

▲▼營養師傳授「6個飲食技巧」讓你提升免疫力 。（圖／Unsplash）

#減少精緻糖 、炸物、酒精、加工品攝取

這些食品除了會增加身體的氧化壓力外，加工品可能還會額外添加許多食品添加物，容易增加身體負擔或慢性發炎的可能，導致免疫力下降！

關鍵字：

健康, 免疫力, 飲食, 流感, 營養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

全智賢成LV大使！穿深V洋裝宣告　手上的包包很巧妙

全智賢成LV大使！穿深V洋裝宣告　手上的包包很巧妙

Jennie牙齒出現閃亮蝴蝶結　南韓小眾牌特製牙飾又酷又甜美

Jennie牙齒出現閃亮蝴蝶結　南韓小眾牌特製牙飾又酷又甜美

宋慧喬米蘭美照曝光！拎愛用包款Peekaboo Soft　棒棒糖掛飾洩少女心

宋慧喬米蘭美照曝光！拎愛用包款Peekaboo Soft　棒棒糖掛飾洩少女心

最近頭腦昏昏沉沉？「5個方法」教你改善腦霧症狀 凱特王妃結束化療首露面　活潑秋裝上身甩罹癌陰霾 Dior全新後背包Jisoo愛用中！籐格紋包身、絕美色選實搭耐看Haerin也背 Jisoo私服配眼鏡宛如大學生　卡地亞三環戒戴牢牢 鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」極簡6色超燒！CROCS全新Echo潮流拖一次看 UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷！「台灣限定」火龍果T恤超Q TAG Heuer賽車錶致敬奪勝保時捷　陀飛輪自動盤像方向盤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面