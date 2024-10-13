流感不要來！營養師傳授「6個飲食技巧」讓你提升免疫力

▲堅果內含健康油脂，幫助身體減少發炎反應。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

入秋之後，台灣開始進入流感流行期，除了施打流感疫苗預防以外，提升自身的免疫力也很重要，營養師余朱青建議，可以從6個飲食方向下手，幫助大家提升自身免疫力。

#均衡飲食、不偏食

飲食應均衡且多樣化，以獲取身體所需的各種營養素，是維持免疫力的基礎。

#適量補充優質蛋白質

蛋白質是構成人體免疫細胞的重要原料，亦可修復組織，減少身體發炎反應。優質蛋白質如：雞蛋、牛奶、黃豆、動物性蛋白質。

#補充好油脂

選擇富含W-3脂肪酸的魚類（鮭魚、鮪魚、鯖魚）、堅果、橄欖油、亞麻籽油，有助於抗發炎，增強免疫力。

#攝取充足維生素、礦物質

維生素A、C、D、E、鋅等微量營養素本就參與體內各項免疫功能。維生素A可維持黏膜健康，減少病毒進入體內，建議補充胡蘿蔔、豬肝；維生素C、E具抗氧化功能，可幫助縮短病程，建議補充芭樂、奇異果；維生素D能活化免疫系統，建議補充香菇、雞蛋、木耳，也可以多去戶外曬太陽。

#補充好菌

腸道是人體免疫系統的重要防線，可以適時補充益生菌（如發酵製品：優格、優酪乳、泡菜）維持腸道菌相平衡，也建議攝取足夠的膳食纖維，有助於腸道中的好菌生長，減少體內毒素，避免病毒、細菌進入血液中，降低發炎反應。

#減少精緻糖 、炸物、酒精、加工品攝取

這些食品除了會增加身體的氧化壓力外，加工品可能還會額外添加許多食品添加物，容易增加身體負擔或慢性發炎的可能，導致免疫力下降！