2024百貨周年慶檔期完整版　購物趁現在省超多

▲下半年百貨周年慶來了，提早規劃才能掌握預算、買到想買的商品。（圖／Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶正熱熱鬧鬧展開，《ET FASHION》整理全台周年慶檔期，想趁機補貨或是搶便宜，趕緊先做好筆記，規劃自己的預算與清單，能精省入手又能再賺一波回饋，成就下半年囤貨小確幸。

內容均以各百貨實際公布的周年慶開跑日排序，粗體字為已開跑的周年慶檔期。

▲趁周年慶聰明購物，能省下不少。（圖／SOGO提供）

台北

台北101購物中心：9/5–10/13

新光三越信義A4/A8/A11：10/17–11/10

微風南山：10/17-11/4

微風松高：10/17-11/4

微風信義：10/17-11/4

台北統一時代百貨：9/26–10/16

遠東百貨信義A13：10/17–11/17

BELLAVITA寶麗廣塲：9/6-9/22

遠東SOGO忠孝/復興/敦化館：11/7–11/18

微風廣場：9/12–9/30

微風南京：9/12–9/30

新光三越南西店：10/3–10/20

美麗華百樂園：10/9–10/27

新光三越台北站前店：11/28–12/15

京站時尚廣場：11/20-12/16

大葉高島屋：10/9–10/28

新光三越天母店：10/24–11/17

遠東SOGO天母店：11/27–12/8

三創生活：9/5–10/2

新北

宏匯廣場：10/3-11/6

比漾廣場：10/17–11/11

環球購物中心中和店：10/3-10/28

環球購物中心板橋車站店：10/3-10/28

Mega City板橋大遠百：10/17–11/17

遠東百貨板橋中山店：11/13–12/17

環球購物中心南港店：10/3-10/28

MITSUI OUTLET PARK林口：10/4–10/27

桃園新竹

統領廣場：9/26-10/21

台茂購物中心：9/26–10/21

新光三越桃園站前店：10/03–10/27

Global Mall環球購物中心A8：10/3-10/28

Global Mall環球購物中心A9：10/3-10/28

Global Mall環球購物中心A19：10/3-10/28

遠東百貨桃園店：10/24–11/27

遠東SOGO中壢店：11/6–11/17

中壢大江購物中心：9/27-10/27

新竹大遠百：10/17–11/20

遠東百貨竹北店：11/14–12/8

SOGO百貨新竹巨城店：11/28–12/9

新竹巨城購物中心：11/28–12/9

台中嘉義

新光三越中港店：10/3–10/17

大魯閣新時代：9/11-10/14

廣三SOGO：9/19–10/29

中友百貨：9/19–10/30

台中大遠百：9/19–10/20

太平洋百貨豐原店：9/26–10/20

MITSUI LaLaport台中：10/17–11/10

MITSUI OUTLET PARK台中港：10/25-1/17

遠東百貨嘉義店：10/31–12/4

耐斯廣場：9/12-10/23

台南高雄

新光三越台南中山店：10/3–10/27

新光三越台南西門店：11/7–12/01

大遠百成功店：10/31–12/4

南紡購物中心：10/24–11/20

MITSUI OUTLET PARK台南：10/4–10/27

新光三越高雄三多店：10/3–10/27

新光三越高雄左營店：11/7–12/1

漢神巨蛋購物廣場：10/17–11/12

漢神百貨高雄成功店：11/21–12/25

統一時代百貨高雄店：9/26–10/20

SKM Park Outlets高雄草衙：10/9-11/3

高雄大遠百：10/31-12/4

環球購物中心新左營車站店：10/3-10/28

遠東SOGO高雄店：11/2–11/17

義享時尚廣場：9/26-10/27

太平洋百貨屏東店：10/24–11/11

環球購物中心屏東店：10/3-10/28

東部

新月廣場：9/26–11/3

遠東百貨花蓮店：10/17–11/20

備註：本表僅供參考，詳細時間以各百貨公佈為準。