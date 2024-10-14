J女郎「三吉彩花」10件小事！被封「日本腿精」、愛喝番茄汁養顏

文／美人圈

自從亞洲天王周杰倫宣布將在12月於大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，不少鐵粉就開始默默回顧他過往經典歌曲的MV！先撇除周董音樂的洗腦程度，要知道能夠被他欽點作為MV女主角，各個都會大火，而其中呼聲最高的J女郎，絕對少不了今年28歲的日本模特兒「三吉彩花」。如果你還不認識她，先帶你一探究竟。

▲三吉彩花。（圖／Youtube／周杰倫 Jay Chou、IG@miyoshi.aa）

10點帶你認識周杰倫J女郎「三吉彩花」

1.11歲就出道，以周杰倫〈說好不哭〉MV女主角爆紅

多數人認識三吉彩花都是因為她出演了亞洲天王周杰倫經典歌曲〈說好不哭〉MV，當中三吉彩花飾演的清純咖啡店店員狙擊萬千直男心，清秀短髮加上水汪汪大眼，讓人萌生保護慾。但其實私下的她風格超多變，時而甜美、時而性感，反轉魅力加上獨特氣質讓三吉彩花一夕爆紅！

其實三吉彩花早已是演藝圈中的大前輩，11歲從電視劇《非常老爸》正式出道，曾以日本限定女團「櫻花學院」進行團體組合活動，後來正式畢業後轉往演員之路發展，隨後在電影《大家早上好》以及《旅者的島歌：十五歲之春》大放異彩，還奪得新人獎，現今已累積超過40部以上的影視作品。

2.171公分高挑身材擁有「日本腿精」封號

三吉彩花不僅擁有絕世容顏，171公分的高挑身高配上標誌性的白皙大長腿更讓她坐擁「日本腿精」的美名！而在轉型成為演員前，三吉彩花也憑藉身材優勢在2008年通過了雜誌《nico☆petit》的評選，成為了專屬模特，同時她亦是知名女性雜誌《seventeen》的御用模特兒。雖然現今以演藝事業為主，但在國際秀場及雜誌模特界中，三吉彩花都擁有無可撼動的超強地位。

▲三吉彩花坐擁「日本腿精」的美名。（圖／IG@miyoshi.aa，下同）

3.緋聞男友都大有來頭

長得漂亮的三吉彩花自然桃花運也很旺！過去她就曾傳出與國民男友竹內涼真交往，以及與主演《戀空》、《進擊的巨人》的已逝演員三浦春馬有過緋聞，兩位在日本都是男神代表，俊男美女的組合相當養眼。

▲（左）竹內涼真、（右）已逝演員三浦春馬。（圖／IG@takeuchi_ryoma、IG@miyoshi.aa、townwork）

4.為了轉型在19歲那年剪掉長髮

剛出道的三吉彩花其實一直留著長髮，但為了轉型，她決定在19歲狠下心把頭髮剪短。為此她也特別發文：「從小孩轉變成大人的這個瞬間，對我而言意義重大。大家都是思考著什麼而活下來的呢？在回程的路途上反覆想著這件事，我把自己的長髮親手給剪掉了。」必須說短髮真的非常適合三吉彩花，不僅凸顯五官立體度，在演藝圈中也很有識別度！

5.因《今際之國2》被封新一代純慾女神

三吉彩花的演技也是粉絲有目共睹的，其中最具知名的代表作就是與山下智久主演的《今際之國的闖關者》第二季，一上架Netflix就空降收視第一！雖然在劇中飾演警察鑑證科人員的三吉彩花戲份不多，但她依舊憑藉過人演技和出眾外表成功吸引大眾目光，更得到新一代純慾女神的美名！

6.精品圈新寵兒

三吉彩花絕對可被譽為新一代的精品寵兒，從LV、Dior、GUCCI、Prada、Saint Laurent等耳熟能詳的精品大牌都搶著與她合作，更成為日本第一位Tiffany&Co.大使，未來發展值得期待！

7.不科學螞蟻腰靠腹部鍛鍊

三吉彩花在眾多J女郎中顏值和身材都屬於頂標，日前她受Tiffany &Co.邀請現身日本東京巨蛋為讀賣巨人隊對上橫濱DeNa灣星隊的比賽開球，不科學螞蟻腰和緊實馬甲線直接登上熱搜！三吉彩花也不藏私分享到自己平時很重視腹部鍛鍊，起床後第一件事就是進行拉筋，包括拱橋式、弓箭步等，每天也選其中一個項目1組做20次、一天做3組。

8.養成每日抬腿習慣

想要擁有三吉彩花同款標誌性大長腿，就必須養成每日抬腿的習慣！抬腿可以幫助血液從下肢回流到心臟，減少腿部水腫和靜脈曲張的風險，尤其是對久坐族或久站族來說，能夠緩解血液滯留在腿部的情況。此外，抬腿可以讓腿部肌肉放鬆，減少長時間活動帶來的疲勞感，有助於加速恢復！

9.私下最愛喝番茄汁養顏

三吉彩花白皙素顏肌也令人稱羨，不但完全看不到任何瑕疵，皮膚也很水嫩光滑，宛如新生兒Baby般！她透露自己的養膚秘訣就是每天喝番茄汁，番茄含豐富維生素C，能促進膠原蛋白的生成，並幫助減少黑色素形成，有效淡化色斑，讓皮膚更均勻透亮。且番茄汁有助於排出體內毒素，減少皮膚的炎症反應，如痘痘或皮膚過敏，長期下來就會使皮膚更健康透亮。

10.五層龍茶排毒

日妞間盛行的「五層龍茶」三吉彩花也跟上了！這是一種中醫草本飲品，主要是以五層龍（又名土茯苓）為主要成分，含有豐富的營養素和藥用成分，被廣泛應用於傳統醫學中。三吉彩花會選在飯前飲用，不僅能促進腸胃蠕動，幫助減少腹脹和消化不良的問題，還有助於去濕排毒，特別適合體內濕氣較重或有濕疹、痤瘡等皮膚問題的人。

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