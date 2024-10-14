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「療娛系保養」好前衛！功效兼具娛樂趣味　日本表參道最潮卸妝膏

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

現代人受到各種鋪天蓋地的資訊衝擊，對於產品的要求也逐漸變高，不僅是要有功能，也要具備顏值、香氣、品味等等的細節，以下就分享多款具有欣賞樂趣又質感滿分的單品，讓日常也充滿精緻儀式。

＃AHRES 梅炭淨膚卸妝膏，90g、售價1100元

AHRES,RMK,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

源自於日本東京頂奢新潮匯流之地表參道，AHRES以前衛的「療娛系」概念，結合功能以及娛樂，打造出使用效果極佳又很有特色細節的美妝單品，其代表作梅炭淨膚卸妝膏運用日式傳統便當盒作為瓶身設計。

配方精選在地和歌山縣紀州種植的南高梅果核，炭化之後擁有極高吸附油脂髒污的功能，運用不傷肌膚的向日葵種子蠟取代聚乙烯成分，讓卸妝膏能以固態的形式呈現，接觸敷溫立刻又可以融化卸除彩妝，上市立刻成為品牌人氣第一的單品。

＃RMK W修護美肌露，160ml、售價1450元

AHRES,RMK,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

由創意總監Yuki接手RMK之後，將和式典雅之美與流行串連，讓人在享受繽紛色彩的同時，又可以回歸到自然純真的本質，繼W修護菁萃油推出，以油養膚的系列再度於2024年新增W修護美肌露，運用全新水補給複合物配方搭配保濕成份，水狀卻但有些微滋潤的植物油，質地清爽又很親膚。

保養程序部分，建議在菁萃油之後使用，因為特殊的配方設計，可以完美融合滲透補水，霧面質感的柔焦感瓶身漸層淡黃色，在瓶蓋上更是以自然切割紋理，展現出素材本身的原生之美。

關鍵字：

AHRES, RMK, 保養

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